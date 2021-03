The Grey: la spiegazione del finale del film con Liam Neeson

News Cinema

La partita per la sopravvivenza si gioca nelle foreste innevate in The Grey, quando un gruppo di uomini è attaccato da un branco di lupi. Il film è essenziale nello svolgimento, ma la scena finale potrebbe richiedere una spiegazione.

I lupi giocano in casa nell'avventuroso The Grey. La lotta per la sopravvivenza si consuma nelle innevate terre selvagge 1000 km a nord di Vancouver, in Canada, dove il film è stato girato durante l'inverno del 2011. La storia però si ambienta in Alaska e racconta di un gruppo di operai a bordo di un aereo che li sta riportando a casa, di rientro dalla centrale di estrazione del petrolio in cui lavorano. Con loro viaggia anche un certo Ottway, intepretato da Liam Neeson, un cacciatore il cui compito è quello di proteggerli con il suo fucile di precisione da eventuali attacchi di animali selvaggi. Il volo è turbolento e una tempesta fa precipitare l'aereo. I sopravvissuti si trovano nel mezzo del nulla. Intorno a loro soltanto neve, ghiaccio, alberi e rocce. Non li ha uccisi l'incidente aereo, ma questo non significa che siano salvi. Il gelo e un branco di lupi affamati sono i pericoli dai quali potrebbero non avere scampo.

The Grey: il significato del finale del film

È bene leggere queste righe soltanto dopo aver visto The Grey, proprio perché ora andiamo a discutere dell'ultima scena del film. Diretta dallo specialista di titoli d'azione Joe Carnahan, la storia mette gli uomini di fronte al loro destino in una progressiva consapevolezza che non usciranno vivi da quella situazione. L'invito per gli spettatori è quello di andare oltre il contesto del racconto, perché il film ambisce a parlare in termini generali della nostra specie, della crudezza della vita, della ricerca di un appiglio per restare a galla in questo mare chiamato esistenza, in cui tutti nuotiamo.

Oltre ad essere il più abile e scaltro, il personaggio di Ottway è anche il più spirituale, come possiamo comprendere fin dalle prime sequenze quando iniziamo a conoscerlo attraverso la sua voce narrante. "Mi lascio vivere come immagino facciano i dannati, come un'anima in pena e mi sembra sia solo una questione di tempo" scrive Ottway, pensando alla sua vita e agli affetti che non ha più, a ciò che è stato prima di giungere in quel posto estremo. Ricordi che scivolano addosso alla sua solitudine, pesanti come il piombo.

Il film arriva a conclusione con l'ultima scena in cui Ottway e il lupo alfa sono uno di fronte all'altro. Due specie animali, una contro l'altra, in cui l'uomo è in quel momento spoglio di tutta la civiltà e le comodità che si è costruito intorno nel corso dei millenni. Il regista Carnahan sceglie di chiudere il sipario su The Grey con un colpo d'ascia, investendoci bruscamente con il nero su cui arrivano i titoli di coda. Chi vincerà, l'uomo o la bestia? Questo finale assente è una scelta precisa per sottolineare quanto la risposta a quella domanda non sia ciò che conta veramente. Il film vuole porre enfasi sul percorso e non sulla fine, sul sentiero metaforico che gli uomini affrontano verso la sopravvivenza esistenziale. E quando la morte dovrà arrivare, lo farà a seconda di quello che ognuno è stato prima, di come abbia vissuto e in che cosa abbia creduto. Ogni spettatore deve affrontare personalmente il finale di The Grey, così come ogni personaggio del film si rapporta a modo proprio davanti all'incombente momento della morte.

