The Gray Man: ecco il trailer italiano dello spy movie con Ryan Gosling e Chris Evans!

News Cinema

Sta per arrivare un'attesissima produzione Netflix: si tratta del film di spionaggio The Gray Man, diretto dai fratelli Russo, con Ryan Gosling, Ana de Armas e Chris Evans. Intanto ecco il trailer ufficiale in italiano.

È finalmente arrivato il trailer ufficiale in italiano di The Gray Man, l'action/spy story diretto dai "marvelliani" fratelli Joe ed Anthony Russo, con Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, René Jean-Page, uno dei film Netflix più attesi dell'anno, in cinema selezionati dal 13 luglio e in streaming dal 22 luglio.





Oltre ai protagonisti succitati, un cast davvero stratosferico comprende il premio Oscar Billy Bob Thornton, Jessica Henswick, Afre Woodard, la star indiana Danush e la piccola Julia Butters, che tutti ricordiamo per la sua eccellente prova in C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino. Con attori del genere e la perizia dei Russo Bros. dietro la macchina da presa è davvero difficile sbagliare. Netflix ha investito oltre 200 milioni di dollari su questo film spettacolare, che dovrebbe dar vita a un franchise sullo stile dei film di Bond.

The Gray Man: la trama del film Netflix

Tratto da un romanzo del 2009 di Mark Greaney, The Gray Man ha al centro un agente della CIA, Court Gentry (Ryan Gosling), in codice Sierra Six o Gray Man, che era stato reclutato da Donald Fitroy (Billy Bob Thornton) dopo esser stato prelevato da un penitenziario federale. Mercenario per conto dell'agenzia, Gentry diventa oggetto di una caccia all'uomo scatenata in tutto il mondo da un ex collega che ha un conto aperto con lui, l'agente Lloyd Hansen (Chris Evans). Aiutato dalla collega Dani Miranda (Ana de Armas), Sierra Six dovrà fuggire agli agguati degli assassini che Hansen gli ha messo alle calcagna.