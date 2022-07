The Gray Man: annunciati un sequel e uno spin-off dell'action film di Netflix

News Cinema

Giusto il tempo di vederlo al primo posto in 92 paesi in cui opera Netflix ed ecco arrivare l'annuncio ufficiale: un sequel e uno spin-off di The Gray Man sono in fase di sviluppo.

Non c'era dubbio che The Gray Man finisse per diventare uno dei titoli più visti di Netflix. Il film diretto da Joe e Anthony Russo ha ciò che serve per piacere al pubblico del servizio streaming con la N rossa: una storia semplice, dialoghi intrisi di ironia, sequenze d'azione rocambolesche e grandi star di Hollywood tra i protagonisti (Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas). The Gray Man nel weekend si è piazzato al primo posto in 92 paesi dove opera Netflix e, sapendo che sarebbe andata così, è stato atteso questo momento per rendere ufficiale l’arrivo del sequel.