The Forgiven su CHILI, in streaming il thriller con Ralph Fiennes e Jessica Chastain

In streaming e download su CHILI c'è The Forgiven, un thriller a sfondo sociale interpretato da Jessica Chastain e Ralph Fiennes, tratto dal romanzo di Lawrence Osborne.

In streaming e download è disponibile su CHILI il thriller The Forgiven, interpretato da Ralph Fiennes e Jessica Chastain. Nonostate il genere di appartenenza, il film si basa sull'omonimo romanzo di Lawrence Osborne ed è anche un racconto sugli abusi di potere e sull'incomunicabilità tra mondi diversi. Regia e adattamento sono a firma John Michael McDonagh, che aveva diretto Brendan Gleeson negli interessanti Un poliziotto da Happy Hour e Calvario. Guarda The Forgiven su CHILI

The Forgiven, la colpa senza castigo?

In The Forgiven (lett. "Il perdonato" o "I perdonati") marito e moglie, una coppia ricca formata da David (Ralph Fiennes) e Jo (Jessica Chastain) si dirigono alla festa dell'amico Richard (Matt Smith), in una lussuosa residenza in Marocco. In viaggio verso Tangeri, dopo aver leggermente alzato il gomito, in piena notte al volante della sua auto David investe due ragazzi. Uno dei due muore e viene caricato da David e Jo in macchina, sperando che Richard possa aiutarli a insabbiare l'accaduto. I loro piani traballano però quando il padre del ragazzo si presenta alla residenza, richiedendo il cadavere del figlio. Cosa cerca, a parte il diritto alle esequie? Potranno David e Jo sfuggire alle proprie responsabilità?



The Forgiven: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Forgiven, Jessica Chastain e Ralph Fiennes di nuovo insieme

L'ultima volta che Jessica Chastain e Ralph Fiennes avevano lavorato insieme era stato per Coriolanus, che Fiennes aveva anche diretto, una versione moderna della tragedia di Shakespeare, risalente a una decina d'anni fa. Si sono incontrati di nuovo per questo lungometraggio molto diverso, ma cosa li ha spinti ad accettare? L'hanno spiegato a Collider.

CHASTAIN: Avevo letto il romanzo anni prima, mi era piaciuto il libro e avevo cercato di ottenerne i diritti, mi sembrava molto importante, sentivo che poteva diventare un gran film. I diritti li avevano già presi, quindi per un po' me ne sono dimenticata, poi mi è tornato sotto mano, ho sentito che era coinvolto John McDonagh, che amo come sceneggiatore e regista. Poi Ralph mi ha messaggiato dicendomi che l'avrebbe fatto e ho detto: "Ci sto". Amavo il personaggio sin dal romanzo.

FIENNES: Immagino che riceviamo tutti e due copioni, in continuazione. Per me già dalle prime due o tre pagine della sceneggiatura capisci se t'interessa o no. A volte ti tocca pure leggere tutto perché devi dare una risposta a qualcuno. Ma mi ricordo che qui si vedeva subito un'economia di scrittura. Sentivi il pericolo, l'intelligenza, il senso dell'umorismo nero. I personaggi, che sì certo sono sgradevoli, avevano però una scintilla nei loro dialoghi. I buoni dialoghi, qualsiasi siano i personaggi, ti attirano. [...] C'era un arco narrativo grandioso nel mio personaggio.

