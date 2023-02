The Flash: Michael Keaton, Ben Affleck e la Supergirl di Sasha Calle nel trailer del cinecomic DC

News Cinema

L'atteso trailer di The Flash è finalmente disponibile. Nella clip, il ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck e il debutto di Supergirl. Spazio poi a due versioni di Barry Allen e al temibile generale Zod.

Come anticipato nei giorni scorsi dall'arrivo del poster ufficiale, l'atteso trailer di The Flash è stato mostrato durante la serata del Super Bowl 2023. Da qual momento, è stato condiviso sui canali social di Warner Bros e su quelli dedicati al cinecomic - in versione integrale. Il trailer, già visualizzato da milioni di fan, contiene tantissime anticipazioni e sperate conferme, sancendo il ritorno di numerosi eroi - e delle loro "varianti".



The Flash: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

The Flash - Attesi ritorni e numerose conferme nel trailer del cinecomic

The Flash, che arriverà al cinema con l'arduo compito di resettare l'intero DC Universe, vede quindi il ritorno di alcuni volti storici. Come si evince dal trailer, Barry Allen cercherà infatti di viaggiare nel tempo - usando la supervelocità - per impedire la morte di sua madre, giungendo poi in una "realtà" in cui la prematura scomparsa della donna non è mai avvenuta. Viaggiando nel Multiverso, Barry confonde, però, numerose linee temporali, arrivando a comprometterne anche il futuro. Un'espediente già usato di recente in Spider-Man: No Way Home della Marvel e che permette quindi l'incursione di personaggi provenienti da diverse epoche e realtà dello stratificato mondo basato sui fumetti DC.

Sebbene alcun rumor avessero data per certa l'eliminazione di alcuni camei, il trailer conferma invece la presenza non solo del Batman di Ben Affleck - ma anche il ritorno, in un ruolo fondamentale, del Batman di Michael Keaton. Spazio poi al debutto di Supergirl (Sasha Calle), la quale però appartiene ad una realtà diversa da quella del Flash del "DC Universe" e quindi è, probabilmente, destinata a non tornare. James Gunn, infatti, è alla ricerca di una nuova interprete per il "suo" Supergirl: Woman of Tomorrow. La clip presenta poi ben due versioni di Barry Allen, in grado - misteriosamente - di convivere e collaborare e il generale Zod (Michael Shannon), acerrimo nemico di Superman e uno dei villain principale dell'Universo DC fondato da Zack Snyder. La tanto chiacchierata presenza di un altro Batman - quello di George Clooney - è stata invece smentita dallo stesso James Gunn. Secondo alcune indiscrezioni, però, una terza variante del Crociato Incappucciato è destinata a comparire in The Flash. Ezra Miller, interprete di Barry Allen\Flash, sarà quindi protagonista di un film complesso e stratificato, pronto a diventare il primo tassello di un lungo percorso. James Gunn e Peter Safran sono infatti estremamente convinti che la star possa rimettersi in carreggiata - dopo i numerosi problemi legali e di salute dello scorso anno - e diventare uno dei personaggi fondativi del proprio DC Universe. Keaton ed Affleck, invece, non dovrebbero poi tornare in altre pellicole. Appuntamento dunque al 14 giugno, per scoprire le numerose implicazioni di The Flash all'interno del piano di Gunn e Safran.