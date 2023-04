The First Slam Dunk sfonda anche in Cina, sarà in Italia tra poco

News Cinema

L'anime The First Slam Dunk, campione d'incassi in Giappone, già prenotato per l'Italia da Anime Factory, ha cominciato con grandi numeri la sua corsa in Cina.

Alla fine l'anime The First Slam Dunk è riuscito sul serio in Giappone a incassare più di Avatar: La via dell'acqua, portando a casa l'equivalente di 98 milioni di dollari contro i 32 del film di James Cameron. Mentre lo aspettiamo in Italia tra pochissimo, distribuito da Anime Factory costola di Plaion Pictures, il film della Toei Animation è partito benissimo nel mercato cinese...



The First Slam Dunk: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The First Slam Dunk, già 17 milioni di dollari in Cina, arriva in Italia

Dopo un 2022 piuttosto complesso per il mercato cinematografico in Cina, il governo ha riaperto le porte al cinema straniero: non solo a Hollywood, ma anche alle produzioni provenienti dal Giappone, nonostante le relazioni politiche siano in questo periodo molto tese. Gli spettatori stanno già dimostrando di gradire enormemente The First Slam Dunk, che sarà da noi in Italia in uscita evento dall'11 al 17 maggio, con anteprima in lingua originale il 10. Diversamente da quanto accade alle uscite normali, in Cina collocate di venerdì, all'anime di Takehiko Inoue (autore anche del manga) è stato dato l'onore di un'anteprima limitata di mercoledì, con un'uscita già ieri, giovedì. Il risultato di questa strategia è che The First Slam Dunk ha incassato già 17 milioni di dollari in Cina, dopo aver registrato grandissimi numeri anche in Sud Corea (35 milioni).

Il lungometraggio segna il debutto in CGI dei personaggi nati nel manga sportivo del 1990 e trasposti in serie anime già tra il 1993 e il 1996. Arrivò da noi solo nel 2000 la serie che racconta la storia di Hanamichi Sakuragi, un ragazzo dall'avvenire incerto, che si unisce a una squadra di basket per far colpo su una ragazza, e scopre tuttavia di essere molto portato per quello sport. Al momento il boxoffice mondiale per The First Slam Dunk ammonta a 138.826.000. Leggi anche Avatar: La via dell'acqua battuto al boxoffice giapponese da un anime!