The First Slam Dunk, prossimamente al cinema in Italia, ecco un primissimo teaser trailer

Arriverà prossimamente nelle nostre sale The First Slam Dunk, il film tratto dal popolare manga di Takehiko Inoue. Ecco un primissimo teaser trailer con le immagini del film.

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha annunciato che distribuirà prossimamente al cinema in Italia l’anime The First Slam Dunk, prodotto TOEI Animation e diretto e sceneggiato da Takehiko Inoue, creatore del manga originale, di cui vi facciamo vedere le primissime immagini in questo breve teaser trailer



The First Slam Dunk: l'uscita al cinema in Italia del film

L’uscita del film nelle nostre sale rappresenta un evento epocale per i fan del brand, che potranno finalmente ammirare su grande schermo la visione del maestro Inoue, il quale a 30 anni dall’esordio del manga ha voluto firmare in prima persona il titolo per garantire lo spirito originale dell’opera, capace di conquistare ammiratori in tutto il mondo.

Lo stesso titolo, The First Slam Dunk, vuole evidenziare come questo lungometraggio sia, anche per i fan del brand, l’occasione per vivere per la prima volta un’esperienza visiva ed emozionale così immersiva.

The First Slam Dunk: (per chi non conosce il manga) di cosa si tratta?

Ambientato nel mondo della pallacanestro liceale - il manga ha contribuito negli anni ’90 a un ritrovato boom del basket in Giappone e non solo - The First Slam Dunk sfoggia un’animazione “ibrida” tra CGI all’avanguardia e disegno a mano tipico dell’animazione tradizionale in 2D, voluta espressamente dallo stesso Takehiko Inoue. Il regista ha deciso di adottare questa tecnologia perché indispensabile a ricreare la fluidità dei movimenti, in sequenze di gioco mozzafiato e altamente realistiche, catapultando, anche grazie ai sapienti movimenti di macchina, lo spettatore all’interno del campo accanto ai protagonisti.

The First Slam Dunk: l'incredibile successo in Giappone

Uscito in Giappone a dicembre 2022, a 26 anni dall’ultima serie animata, il film ha dimostrato come il brand Slam Dunk rimanga ancora saldo nel cuore del pubblico. Contando su una schiera di appassionati, che negli anni hanno reso il manga uno dei più letti di sempre con oltre 170 milioni di copie vendute nel mondo, il lungometraggio ha conquistato il Box Office giapponese incassando oltre 10 miliardi di yen (oltre 74 milioni di euro), superando anche ad Avatar - La Via dell’Acqua.

In un dinamico alternarsi fra l’adrenalinica partita di basket e coinvolgenti flashback sulla vita dei personaggi, The First Slam Dunk punta i riflettori su Ryota, il playmaker della Shohoku, la squadra liceale protagonista del manga. Aprendo le porte sul suo passato, mai svelato prima da Inoue, il film rappresenta un’occasione imperdibile per i fan per scoprire come Ryota sia diventato il personaggio che tutti hanno imparato ad amare nel tempo, oltre a gettare nuova luce sugli altri protagonisti nati dalla penna del mangaka.

The First Slam Dunk: la trama ufficiale del film

Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l'amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker della Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare “l’imbattibile” Sannoh, il team campione del torneo nazionale. In Italia The First Slam Dunk uscirà prossimamente al cinema distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.