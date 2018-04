The Farm: il trailer del film horror che vi farà passare la voglia di carne per un po'

Siete ghiotti di bistecche, salsicce, fettine, polpette, filetti e brasati? Vi piace la carne, meglio se accompagnata da un buon rosso?

Ebbene, vediamo se dopo aver visto questo trailer sarete ancora dello stesso avviso. O se, forse, non iniziate a vagheggiare di vegetarianesimo.

Il film si chiama The Farm, ed è un horror indipendente scritto e diretto dal regista esordiente Hans Stjernswärd di cui, negli Stati Uniti, si sta parlando moltissimo.

Non ancora uscito, né passato per alcun festival, The Farm racconta la storia di una giovane coppia on the road che, dopo una sosta in uno scalcinato diner lungo la strada per addentare un gustoso hamburger, si ritrova prigioniera della solita manica di pazzi psicopatici che la tratta, e tratta gli altri loro prigionieri, come animali da fattoria destinati a un inevitabile e sanguinolento macello.

A naso si tratta di un gusto troppo estremo per il palato dei distributori italiani, ma - come diceva qualcuno - mai dire mai.