The Fall: il trailer ufficiale del film di Tarsem in versione restaurata in 4K in arrivo su MUBI

News Cinema

Presentato in prima mondiale al Festival di Locarno, il restauro del visionario film del regista debutterà in streaming in esclusiva su MUBI dal 27 settembre.

Presentato prima mondiale in Piazza Grande al Locarno Film Festival, il restauro in 4K della director's cut di The Fall, sta per debuttare in streaming su MUBI dal 27 settembre.

The Fall è il secondo lungometraggio, dopo The Cell, diretto da Tarsem, nome completo Tarsem Singh Dhandwar, regista dallo stile visionario e barocco, ispirato tra gli altri a quello di Sergei Paradjanov, e ha iniziato la sua carriera come autore di video musicali (il più celebre è quello di "Losing My Religion" dei R.E.M.) e spot pubblicitari (il celebre "Good vs. Evil" per la Nike, "Si odia o si ama" per Superga, "Gladiator" per la Pepsi e molti altri ancora).

Libero remake del film bulgaro del 1981 Yo Ho Ho, scritto da Valeri Petrov e diretto da Zako Heskia, The Fall - che è stato girato per quattro anni in venti diversi luoghi del pianeta - è ambientato nella Los Angeles degli anni Venti, e racconta del legame che si viene a creare tra una bambina immigrata che si trova in ospedale per rimettersi da una caduta e uno stuntman di Hollywood che è costretto a letto dopo un incidente sul set. L'uomo sarà in grado di incantare la bambina con con una storia stravagante che la porterà lontano dal grigiore dell'ospedale, per esplorare i paesaggi esotici della sua immaginazione.

Questo è il trailer ufficiale della versione restaurata in 4K di The Fall.