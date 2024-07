The Fall Guy in digitale, Ryan Gosling ha paura di un'acrobazia in questa clip inedita

News Cinema

Vi presentiamo in anteprima una clip inedita dai contenuti extra di The Fall Guy, scanzonato action movie con Ryan Gosling ed Emily Blunt, già disponibile a noleggio e vendita in digitale, sulle principali piattaforme.

È già disponibile da qualche giorno sulle principali piattaforme la commedia d'azione The Fall Guy con Ryan Gosling ed Emily Blunt, rilettura moderna del telefilm "Professione pericolo": il mondo delle controfigure è al centro del film di David Leitch (non a caso un ex-stuntman), disponibile sulle principali piattaforme digitali a noleggio e vendita. Possiamo mostrarvene in esclusiva una clip in italiano, dove il protagonista ha una certa difficoltà ad accettare un'acrobazia alquanto pericolosa...



The Fall Guy: Video inedito in anteprima esclusiva del Film con Ryan Gosling e Emily Blunt - HD

