The Fall Guy 2, il regista sul possibile sequel: "Abbiamo avuto delle idee davvero divertenti"

David Leitch ha condiviso il proprio entusiasmo in merito a The Fall Guy e spiegato che un sequel non è così impossibile.

Ryan Gosling è una delle star più apprezzate del grande schermo. Negli ultimi anni ha collezionato svariati successi a partire da Barbie diretto da Greta Gerwig, così come ha affiancato Emily Blunt in The Fall Guy. Ma ci sarà un sequel per il suo coraggioso stuntman? Ad affrontare l’argomento di recente è stato proprio il regista David Leitch.

The Fall Guy 2, il regista ragiona sulle possibilità concrete del sequel

Al cinema nel 2024, The Fall Guy ha introdotto lo stuntman Colt Seavers interpretato da Ryan Gosling, un talento nel suo settore che, boicottato, a seguito di un incidente decide di ritirarsi dalle scene dedicandosi alla sua salute mentale e fisica. Un giorno, però, il suo ex grande amore Jody Moreno torna a bussare alla sua porta, seppur con l’inganno, chiedendogli di prendere parte al suo primo film da regista. Colt non può resistere e si presenta sul set, per poi scoprire che Jody non ha mai avuto intenzione di coinvolgerlo. Tornare sul set, però, è servito a sbloccarlo dal passato. Peccato che Colt non sappia che, dietro quel suo ingaggio, si celi un oscuro piano per incastrarlo ancora una volta, ma di omicidio.

Nel cast di The Fall Guy appaiono anche star come Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu. Il film ha collezionato recensioni positive per il suo mix di azione, commedia e romanticismo ma questo non ha ugualmente aiutato al botteghino, dove ha incassato 181 milioni di dollari a livello globale. Un sequel, infatti, non è stato ancora confermato ad oggi e il regista, in una recente intervista con The Hollywood Reporter, ha ammesso di averne parlato con Ryan Gosling e ragionato insieme su come potrebbe evolversi questa storia:

Ryan e io abbiamo avuto delle prime conversazioni e abbiamo elaborato alcuni sviluppi su come evolverà la situazione. Abbiamo avuto delle idee davvero divertenti. Quindi, chissà, forse in futuro diventerà una di quelle IP che la gente vorrà rivisitare perché ha un seguito così ampio anche dopo il cinema. Sarebbe il mio sogno, ma se così non fosse, ci sono molte altre storie da raccontare.