The Face of Love: la vera storia dietro al film con Annette Bening, Ed Harris e Robin Williams

Fra romanticismo e thriller, la vicenda una donna che trova un uomo identico al marito morto.

C'è un po' di dramma, un pizzico di romanticismo e anche qualche momento di tensione in The Face of Love, un film del regista israeliano naturalizzato in Canada e poi negli States Arie Posin. Uscito nel 2013, The Face of Love ha un cast all star, composto da Annette Bening, Ed Harris e Robin Williams, che non ha un ruolo da protagonista ma che fa sempre piacere (e un po' dispiacere) vedere. Girato a Los Angeles e presentato al Festival di Toronto, il film racconta la storia di una donna di nome Nikki Lostrom che perde improvvisamente il marito e, tempo dopo, incontra un uomo che gli somiglia incredibilmente e se ne innamora riamata. La gioia che prova lascia ben presto il posto al turbamento e a comportamenti strani, che danno al film un coté dark. Questa vicenda è ispirata a un fatto reale che riguarda il regista, anzi la sua mamma.



La vera storia che ha ispirato The Face of Love

Riuscite a immaginare che cosa possa significare trovarvi di fronte una persona identica a un vostro caro che avete appena perso? Probabilmente no, ma se vi accadesse, rimarreste certamente sconvolti. Questa esperienza scioccante è capitata alla mamma di Arie Posin, che ne ha immediatamente parlato con il figlio: "Oggi mi è accaduta una cosa strana. Mi trovavo a un semaforo, ho attraversato la strada e ho visto camminare verso di me un uomo che era l'esatto sosia di tuo padre. Avevo gli occhiali da vista in mano e ho avuto la tentazione di indossarli, ma poi non l'ho fatto perché sapevo che non era lui. Tuttavia aveva un bel sorriso stampato sulla faccia e per un attimo è stato bello pensare che potesse essere tuo padre, prima di tornare bruscamente alla realtà". Questo racconto è rimasto per anni nella mente del regista, e quando finalmente ha cominciato a trasformarlo in una sceneggiatura, si è reso conto che, siccome sua madre non era ossessiva come il personaggio della Bening, The Face of Love era in realtà un film che narrava di lui e della sua elaborazione del lutto.

Annette Bening: una protagonista donna di mezza età prima dell'era del #MeToo

Pur parlando del dolore e del senso di perdita provato dopo la morta del papà, Arie Posin era consapevole di non assomigliare nemmeno lui a Nikki Lostrom, ciò nonostante gli interessava molto compiere un viaggio nel tortuoso labirinto di una mente umana più vicina alla malattia che alla sanità. Per rendere il personaggio principale caro agli spettatori e credibile, aveva bisogno di un'attrice in grado di esprimere calore umano, fragilità e profondità d'animo nonostante una crescente paranoia. "Vorrei avere molte più parole a disposizione per descrivere l’impegno di Annette nel raggiungere la verità dei sentimenti" - ha dichiarato il filmmaker a proposito della Bening. "La sua dedizione al film non è mai stata inferiore alla mia".

Sembrerà strano, ma, pur disponendo di un'attrice tanto talentuosa, il regista ha avuto enormi difficoltà a trovare i finanziamenti. "Una storia con una protagonista donna? Sei matto!" - obiettavano. E benché il budget fosse basso, storcevano il naso anche di fronte al fatto che si parlasse di persone di mezza età invece che di ventenni. Vergogna! - diciamo noi. Per fortuna, a Hollywood le cose sono cambiate, #MeToo o non #MeToo, e già da qualche tempo è il boom delle rom com sugli amori senili. Qui gli interpreti principali non sono proprio vecchietti, ma ancora belli e perfettamente in forma. Ed Harris, poi, torna a interpretare un pittore a 13 anni di distanza da Pollock, cosa che gli riesce piuttosto bene.