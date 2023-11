The Equalizer 3, video tributo a Denzel Washington per l'uscita in digitale

News Cinema

The Equalizer 3 è ora disponibile a noleggio e vendita sulle principali piattaforme digitali, e per l'occasione alcuni fiere star del web hanno dichiarato il loro amore al mitico Denzel Washington.

È ora disponibile in acquisto o noleggio digitale su Google Play, Apple Tv, Prime Video, Sky Primafila Premiere, Chili, Rakuten, Microsoft e Mediaset Infinity The Equalizer 3 - Senza tregua, dove Denzel Washington torna a vestire i panni del giustiziere Robert McCall, ancora una volta diretto da Antoine Fuqua. Dal momento che nella promozione cinematografica del film Denzel si era lasciato andare a una dichiarazione d'amore per l'Italia e gli Italiani, a questo punto la Sony Pictures Italia ha pensato di chiedere ad alcuni personaggi dello spettacolo e/o influencer su YouTube di partecipare a un'appassionata dichiarazione di risposta: trovate qui in basso la reazione di Maurizio Merluzzo, Federico Santaiti, Omino BU ed Enry Lazza.





The Equalizer 3 - Senza tregua, il ritorno del Robert McCall di Denzel Washington