The Equalizer 3 con Denzel Washington è quasi realtà

Denzel Washington sta per risolvere altri problemi in The Equalizer 3: a che punto è la preparazione del nuovo sequel? Chi lo realizzerà?

The Equalizer 3 è all'orizzonte: il terzo capitolo della popolare serie action-thriller con un carismatico Denzel Washington sarà il prossimo progetto dell'attore, lodatissimo per la sua interpretazione nel Macbeth di Joel Coen, in arrivo su Apple TV+ il 14 gennaio. Le tempistiche di uscita non sono ancora state rese note, però Washington, in un'intervista con Collider, si è divertito a commentare la versatilità della sua carriera... Leggi anche Creed III: Michael B. Jordan a lezione di regia da Denzel Washington

Per Denzel Washington The Equalizer 3 dopo Macbeth

Parlando con Collider, Denzel Washington ha commentato con ironia il passaggio dal materiale shakesperiano del Macbeth di Joel Coen, da domani su Apple TV+, al personaggio di Robert McCall in The Equalizer 3. Rivisitazione assai libera della serie degli anni Ottanta Un giustiziere a New York, dove il personaggio era interpretato da Edward Woodward, la serie cinematografica di Equalizer si è rivelata un successo: sia The Equalizer - Il vendicatore (2014) sia The Equalizer 2 - Senza perdono (2018) hanno incassato a testa sui 190 milioni di dollari, costando tra i 50 e i 60 milioni di dollari. Un buon investimento. Denzel scherza:

Hanno scritto il terzo Equalizer, quindi in programma ho quello. Mi devo rimettere in forma e ricominciare a menare le persone. Mi fanno di nuovo menare le persone. Prima Macbeth e poi meno di nuovo le persone. Meglio di così non si può, no?