The Dreamers al cinema in versione restaurata

È il film di Bernardo Bertolucci che ha rivelato al mondo il talento e la bellezza di Eva Green e Louis Garrel il nuovo classico restaurato che verrà distribuito dalla Cineteca di Bologna col in suo progetto Il Cinema Ritrovato. Al cinema.

Sono in molti ad avere ancora negli occhi le immagini che passavano sugli schermi del Festival di Venezia del 2003, e che mostravano la storia, gli ambienti e i personaggi di The Dreamers, il film di Bernardo Bertolucci che rivelò al mondo il talento e la bellezza di Eva Green e Louis Garrel, e dell'americano Michael Pitt.

Questi tre attori, allora tutti poco più che ventenni, sono i protagonisti assoluti del film che rievolva in maniera personale e in qualche modo autobiografica l'esperienza del '68 e del maggio francese, raccontando però un '68 tutt'altro che collettivo e politico e conflittuale, ma quello che avveniva dentro le case borghesi e tra i giovani: la scoperta e l'esplorazione del sesso, della droga, delle proprie identità e dell'alterità, e solo dopo l'incontro con la politica.

Dentro a The Dreamers risuonano fortissime la passione cinefila di Bertolucci, il più francofilo dei registi italiani che ha sempre riletto i modi della Nouvelle Vague in maniera personale e provocatoria, ma anche la sua straordinaria attenzione per l'energia trasgressiva della giovinezza, per la passione sentimentale, per gli equilibri delle psicologie.

Ecco come Bertolucci parlava di questo suo film:

“Noi dicevamo spesso che avremmo voluto dare una macchina da presa a chiunque. Io lo penso ancora, così ognuno potrebbe raccontare il proprio, di

Sessantotto. Il film è diretto più ai giovani, che allora non c’erano. Vorrei avere una macchina del tempo per poterli condurre in quell’epoca. Io non sono interessato ai film prettamente storici, non avevo intenzione di fare un docudrama: volevo, piuttosto, dare vita a un contagio e dire ai ragazzi di oggi che, se era giusto ribellarsi allora, lo è anche adesso. Nel film, la politica viene dopo la libertà e il sesso perché il Sessantotto non era solo politica. Prima di tutto, nel Sessantotto c’erano tante emozioni: un mix di cinema, sesso, rock’n’roll, le prime canne e poi, ovviamente, la politica. [...] Per The Dreamers ho immaginato il corpo a corpo di tre ventenni di oggi, Eva Green, Louis Garrel e Michael Pitt, con tre ventenni del Sessantotto, Isabelle,Théo e Matthew. Ben presto, com’era fisiologico, mi sono accorto che anch’io, come i miei tre personaggi, mi stavo confrontando con il Sessantotto: la macchina da presa era diventata una macchina del Tempo e mi aveva imprigionato”.

Infarcito di un numero esorbitante di citazioni cinematografiche, supportato da una colonna sonora che comprendeva brani di Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin, The Door, Françoise Hardy, Charles Trenet e tantissimi altri grandi nomi, The Dreamers - tratto da un romanzo di Gilbert Adair, anche sceneggiatore, che Bertolucci tradì nella letteralità ma non nello spirito - torna al cinema dall'8 gennaio in una versione restaurata in 4K grazie al progetto Il Cinema Ritrovato. Al cinema della Cineteca di Bologna.

Il restauro è stato realizzato dalla stessa Cineteca di Bologna, in collaborazione con Recorded Picture Company presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata e sotto l’egida della Fondazione Bernardo Bertolucci.