The Conjuring - Il Rito Finale: al cinema il quarto capitolo della saga che racconta gli ultimi brividi dei Warren

La saga horror creata da James Wan è stata un crescendo di paure e ottimi risultati al box office. Esce al cinema oggi, 4 settembre, con Warner Bros. Pictures The Conjuring - Il Rito Finale che conclude la storia dei demonologi Ed e Lorraine Warren.

L'astinenza da possessioni demoniache al cinema può essere placata.

È attualmente nelle sale il nuovo e ultimo capitolo della saga The Conjuring che dal 2013 ad oggi ha raccontato alcuni casi di entità paranormali raccolti dagli appunti e dalle testimonianze di Ed e Lorraine Warren. La coppia di demonologi, che in questa saga è interpretata da Patrick Wilson e Vera Farmiga, in The Conjuring - Il rito finale si trova di fronte all'ultima diretta esperienza investigativa avvenuta presso la casa della famiglia Smurl negli anni 80.

Il film è diretto da Michael Chaves che era subentrato a James Wan già dal terzo capitolo, sebbene quest'ultimo rimanga tra i pricipali produttori, essendo l'artefice del successo della saga. A Wan si devono, infatti, altri universi horror di successo come Saw e Insidious. Oltre a Wilson e Farmiga, il cast di questo quarto film si avvale anche della presenza di Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

Considerato l'alto livello artistico del film, che cerca espressamente un forte stile visivo richiamando i classici horror del passato e una formalità nella messinscena, bisogna citare coloro che hanno seguito le indicazioni del regista Chaves dando il proprio contributo creativo: il direttore della fotografia Eli Born, lo scenografo John Frankish, i montatori Elliot Greenberg e Gregory Plotkin, il supervisore agli effetti visivi Scott Edelstein, il produttore degli effetti visivi Eric Bruneau e il costumista Graham Churchyard, mentre le musiche sono firmate dal compositore Benjamin Wallfisch.

The Conjuring: la saga principale e gli spin-off

The Conjuring - L’evocazione (2013) ha inaugurato l’universo horror ideato da James Wan che ha voluto tentare un approccio ai casi soprannaturali basati su vere testimonianze, con il massimo del realismo possibile. Il successo del primo film ha dato il via a una serie di sequel, The Conjuring – Il caso Enfield nel 2016 e The Conjuring - Per ordine del diavolo nel 2021, consolidando la popolarità del franchise e ispirando altri studi cinematografici a trattare il genere horror con molto più rispetto, con budget importanti e concedendo libertà autoriali.

Attorno alla serie principale, poi, sono stati sviluppati altri titoli per espandere l'universo narrativo. Annabelle, Annabelle 2 e Annabelle 3 sono rispettivamente del 2014, 2017 e 2019, mentre l'altro spin-off conta sui titoli The Nun e The Nun II, del 2018 e del 2023. Da citare anche La Llorona - Le lacrime del male (2019) che ha segnato proprio l'esordio alla regia di Michael Chaves.

The Conjuring: Chi sono Ed e Lorraine Warren?

Tra gli anni 70 e gli anni 90, Ed e Lorraine Warren si imposero all’attenzione pubblica come coppia di demonologi e investigatori del paranormale. Il loro nome rimase legato ad alcuni tra i casi più famosi della cronaca soprannaturale: dall’infestazione della casa di Amityville a New York, al celebre poltergeist di Enfield in Inghilterra, fino al processo di Arne Cheyenne Johnson, che i Warren descrissero come vittima di possessione demoniaca.

Lorraine, rimasta attiva anche dopo la scomparsa del marito, gestì fino al 2019 un museo del paranormale in cui erano raccolti oggetti provenienti dalle loro indagini, tra cui la celebre e inquietante bambola Annabelle. In una conversazione con i produttori di The Conjuring, la donnà raccontò di aver percepito per la prima volta da bambina il suo "dono". "Intorno ai sette anni cominciai a vedere luci intorno alle persone" disse Lorraine, "fu allora che compresi di poter comunicare con loro".

Nonostante la notorietà mondiale e l’enorme impatto culturale, i Warren furono spesso, e ovviamente, guardati con diffidenza quando non accusati di ciarlataneria. A molti dei loro casi è stato imputato di mancare di solide prove o addirittura di essere frutto di invenzioni e abbellimenti. Ed si è spento nel 2006 a 79 anni, mentre Lorraine lo ha seguito nel 2019, all’età di 92 anni.

