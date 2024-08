The Concierge, al cinema l'anime fantastico dal 23 settembre da Crunchyroll e Sony

News Cinema

Dopo il passaggio ad Annecy, sarà nei nostri cinema dal 23 settembre il film anime The Concierge, distribuito da Eagle Pictures per Crunchyroll e Sony Pictures. Racconta di un hotel con una clientela selezionata... di animali antropomorfi!

S'intitola The Concierge il lungometraggio anime che Crunchyroll e Sony Pictures porteranno nei cinema italiani con Eagle Pictures dal 23 settembre: passato dal Festival di Annecy dov'è stato presentato, è la nuova fatica dello studio Production I.G. di PSYCHO-PASS e Ghost in the Shell (in questa stagione abbiamo visto da loro in sala HAIKYU!! The Dumpster Battle a fine maggio). È ambientato in un hotel con una clientela molto esclusiva e... antropomorfe!

The Concierge, la storia dell'anime di Production I.G.

La particolarità dei Grandi Magazzini Hokkyoku, ambientazione del film anime The Concierge, è che si rivolge agli animali: per essere precisi, si tratta di animali antropomorfi, anche di specie in via di estinzione, che proprio come gli esseri umani si trascinano mille problemi e hanno mille richieste per le loro svariate necessità, pragmatiche o emotive. Sta per scoprirlo Akio, apprendista concierge, che deve scalare la gerarchia per essere ufficialmente assunta, e che è guardata a vista dal concierge senior, nonché direttore di tutti i piani, mr. Todo! Il film è diretto da Yoshimi Itazu, al suo esordio alla regia cinematografica, dopo una lunghissima carriera di animatore, non ultimo per Hayao Miyazaki nell'ultimo Il ragazzo e l'airone, ma prima ancora attivo sul Paprika del compianto Satoshi Kon (lavoro al quale partecipò anche la Production I.G., per l'intercalatura). Qui in basso l'embed del trailer internazionale giapponese sottotitolato di The Concierge, basato sul manga di Tsuchika Nishimura.