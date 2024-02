The Complex Forms: il suggestivo trailer del film sci-fi indipendente italiano menzione speciale a Torino e allo Slamdance

News Cinema

Ci fa piacere segnalare un film indipendente italiano di fantascienza dal piccolo budget. Menzione speciale al Torino Film Festival e menzione d'onore allo Slamdance, il 5 marzo The Complex Forms verrà presentato al Fantasporto. Ecco il bellissimo trailer.

Capita raramente di vedere il trailer di un film di fantascienza così suggestivo come quello di The Complex Forms, un film italiano diretto da Fabio D'Orta, realizzato in modo indipendente con un piccolo budget ma con una visione davvero originale. Ve lo mostriamo, nel suo bellissimo bianco e nero, perché siamo da sempre fautori del cinema di genere realizzato con passione e ci fa piacere di sapere che, dopo la menzione speciale ricevuta al 41 Torino Film Festival e la menzione d'onore allo Slamdance Film Festival di Park City, stia per essere proiettato in selezione ufficiale al glorioso Fantasporto, sperando di vederlo presto distribuito anche al cinema.

The Complex Forms: la trama e il cast

C'è un'antica villa in cui persone disperate hanno l'opportunità di risolvere i loro problemi vendendo il loro corpo ad una misteriosa entità. Quando creature enormi e pluricentenarie emergono dai boschi che circondano la villa, una serie di strani e sinistri eventi spinge tre improbabili ospiti ad unire le forze per tentare una fuga disperata. Nel cast ci sono David White, Michele Venni, Cesare Bonomelli e Enzo Sollazzi. Fabio D'Orta è anche autore della sceneggiatura.