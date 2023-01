The Challenge: il trailer del primo vero film girato nello spazio

News Cinema

È una produzione che arriva dalla Russia quella che ha anticipato l'idea di Tom Cruise e del regista Doug Liman. The Challenge, di cui possiamo vedere il trailer, è il primo vero film di cui una parte è stata girata sulla stazione orbitante ISS.

È durato una ventina d'anni quel periodo chiamato Corsa allo Spazio, tra il 1955 e il 1975, quando in pieno guerra fredda gli USA e l'URSS "gareggiavano" per arrivare primi alle diversi conquiste fuori dell'orbita terrestre. Questa sfida si è ipoteticamente riproposta nei mesi passati tra USA e Russia dopo l'annuncio dell'interesse da parte di Tom Cruise nel girare un film, o parte di esso, a bordo della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. La notizia del progetto americano, in collaborazione conla società SpaceX di Elon Musk, risale ai primi mesi del 2020.

Un anno più tardi, però, una produzione russa è riuscita ad anticipare tutti inviando in orbita nel settembre del 202 il regista Klim Shipenko e l'attrice Yulia Peresid, accompagnati dal veterano astronauta Oleg Novitski. Le riprese effettuate all'interno della stazione orbitante, per un totale di dodici giorni, saranno integrate a quelle svolte in studio sulla Terra. Il titolo del film è Вызов - трейлер (in cirillico) e The Challenge (in inglese), ovvero La sfida, e racconta la storia di una dottoressa che si reca sulla stazione spaziale per eseguire un intervento chirurgico di emergenza su un astronauta, le cui condizioni cliniche non gli permettevano il rientro in Russia. Il materiale girato nello spazio dovrebbe essere pari a 30 minuti di durata del film.

Qui sotto potete vedere il trailer di The Challenge. Il film passa dunque alla storia per essere il primo con riprese effettuate nello spazio, seppur all'interno della ISS. Conoscendo Tom Cruise e la sua dedizione, nonché spericolatezza, per inseguire il massimo realismo possibile, è probabile che l'attore stia pensando di prepararsi per poter integrare delle riprese del suo film mentre effettua una passeggiata spaziale con tanto di tuta da astronauta.