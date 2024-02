The Cage: in anteprima esclusiva una clip del boxing movie con Aurora Giovinazzo

News Cinema

In The Cage, presentato ad Alice nella città alla Festa del Cinema di Roma, e in sala dal prossimo 22 febbraio con Rodeo Drive, Aurora Giovinazzo si allena per le arti marziali miste. Ecco una clip esclusiva in anteprima con la protagonista, Valeria Solarino e l'ex pugile Patrizio Oliva.

Ad appena 21 anni, Aurora Giovinazzo è una delle attrici più promettenti del nostro cinema. Candidata al David di Donatello per il suo ruolo in Freaks Out, è adesso protagonista di The Cage - Nella gabbia, il nuovo film di Massimiliano Zanin, che, presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma in Alice nella città, arriva al cinema il prossimo 22 febbraio distribuito da Rodeo Drive. Si tratta di uno sport-action movie al femminile, genere poco frequentato nel nostro paese, che vede Aurora nei panni di una promessa dell'MMA femminile, ovvero le arti marziali miste, uno sport che attrae sempre più, come la boxe, ragazzi di ogni sesso. Nel cast con lei, ci sono Valeria Solarino nel ruolo dell'allenatrice, l'ex pugile campione olimpico, europeo e mondiale Patrizio Oliva, Brando Pacitto e Fabrizio Ferracane. In anteprima esclusiva vi offriamo una clip video di The Cage, in cui vediamo la protagonista in pieno allenamento.



The Cage - Nella Gabbia: Una Clip Ufficiale in Anteprima Esclusiva del Film - HD

The Cage - Nella gabbia: la trama e il trailer del film