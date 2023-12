The Burden, James Wan e Sam Raimi insieme per un nuovo film

News Cinema

James Wan e Sam Raimi uniscono le forze per lavorare ad un nuovo progetto cinematografico intitolato The Burden: si tratta di un film horror?

Prendete due grandi nomi del cinema e metteteli insieme e avrete The Burden. Manca un dettaglio, ovvero i nomi in questione. Si tratta di James Wan e Sam Raimi, entrambi molto vicini al genere horror ma che nell’arco della propria carriera hanno sperimentato anche l’ebrezza del cinecomic. Dal suo canto, James Wan è tornato al cinema pochissimi giorni fa proprio con Aquaman e il regno perduto, ultimo capitolo con Re Arthur e il suo Jason Momoa. Sam Raimi, invece, ha accompagnato la prima trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire e si è occupato anche della regia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. A quale progetto lavoreranno i due registi?



L'evocazione - The Conjuring: Il nuovo trailer italiano - HD

The Burden, il nuovo progetto che coinvolge James Wan e Sam Raimi

Ma oltre ai cinecomics, James Wan e Sam Raimi hanno lasciato un segno nel mondo del cinema soprattutto nel genere horror. Basti pensare che dietro Saw e The Conjuring si nasconde la mano di James Wan, film horror che hanno dato vita a famosi franchise. Raimi, dal suo canto, si è occupato della serie de La Casa (Evil Dead). Entrambi hanno deciso di unire le forze e lavoreranno ad un nuovo progetto misterioso di cui conosciamo soltanto il titolo al momento: The Burden. Sarà un nuovo film horror? Secondo quanto riportato da Deadline, il progetto in questione è stato menzionato in un report più ampio che coinvolgerebbe progetti cinematografici della società di produzione Stars Collective che verranno trasformati in videogiochi da Stars-Hana.

Già nel 2019 Deadline aveva riferito che James Wan e Sam Raimi avevano unito le forze per produrre insieme un nuovo adattamento cinematografico del cortometraggio olandese intitolato The Burden, tornato quindi alla ribalta. Il corto in questione è stato diretto da Nico van den Brink e racconta di una giovane donna che incontra per la prima volta la famiglia del suo ragazzo e scopre qualcosa di sinistro in casa. Date le premesse, qualora il film fosse realmente l’adattamento del cortometraggio, potrebbe rientrare a tutti gli effetti nel genere horror.