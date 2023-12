The Bricklayer: il trailer del nuovo action con Aaron Eckhart

News Cinema

Aaron Eckhart è il protagonista di The Bricklayer, il nuovo action diretto da Renny Harlin da un romanzo di Paul Lindsay. Ecco il trailer originale.

Arriverà al cinema The Bricklayer, tratto dall'omonimo romanzo del 2010, firmato da Paul Lindsay con lo pseudonimo di Noah Boyd, che vede il ritorno alla regia di Renny Harlin, due anni dopo The Misfits. Protagonista nel ruolo di Steve Vail, ex agente della CIA, c'è Aaron Eckhart, affiancato da Nina Dobrev, Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson e Ilfenesh Hadera. Non sappiamo ancora quando questo action uscirà nei nostri cinema, ma intanto vi possiamo far vedere il trailer originale.

The Bricklayer: la trama

Steve Vail è stato uno dei migliori agenti della CIA, oggi in pensione con l'hobby di fare.. il muratore. Ma quando la CIA viene messa sotto ricatto da una mente malvagia, che fa ricadere sull'agenzia la responsabilità del rapimento e dell'uccisione di molti giornalisti stranieri, questa richiamerà Vail dal suo buen ritiro perché sa che è l'unico in grado di risolvere questo complicato enigma internazionale.