The Boogeyman: il primo trailer dell'horror tratto da un racconto di Stephen King

News Cinema

Diretto da Rob Savage, il film è l'adattamento di "Il babau", firmato dal Maestro del Brivido. Inizialmente pensato per lo streaming, The Boogeyman arriverà nei cinema americani il 2 giugno.

In questi strani e complicati tempi che stiamo vivendo succede spesso che molti film che avrebbero tutto per ambire a una distribuzione cinematografica finiscano direttamente per essere presentati al pubblico in streaming e in home video. E però, a volte, può succedere anche che film che inizialmente erano stati pensati per una distribuzione online, vengano fatti uscire prima in sala. È, ad esempio, il caso di The Boogeyman, un horror della 20th Century Studios che avrebbe dovuto debuttare su HULU e al quale, in seguito agli ottimi esiti dei primi test screening, è stata invece concessa un'uscita al cinema, almeno negli Stati Uniti. The Bogeyman, di cui vi mostriamo il primo trailer qui di seguito, debutterà nelle sale americane il 2 giugno, ma questo suo iter particolare non è l'unico motivo di interesse che lo circonda. The Boogeyman è infatti l'adattamento cinematografico di un racconto del grandissimo Stephen King, "Il baubau", contenuto nella celeberrima raccolta intitolata "A volte ritornano".

A scrivere il copione del film sono stati Scott Beck e Bryan Woods, quelli di A Quiet Place e dell'imminente 65, assieme a Mark Heyman, già sceneggiatore del Cigno nero di Aronofsky.

A dirigere troviamo invece Rob Savage, regista inglese specialista di horror che si è fatto conoscere presso gli appassionati un paio di anni fa grazie a un film intitolato Host. Il cast di The Bogeyman è composto da Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton e David Dastmalchian.

Questo è il primo trailer ufficiale originale di The Boogeyman, seguito dalla trama:





La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto sostegno dal padre, Will, un terapeuta a sua volta alle prese col il dolore e l'elaborazione del lutto. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, porta con sé una terrificante entità soprannaturale che preda le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.