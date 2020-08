The Binge: il trailer della versione comica de La notte del giudizio con Vince Vaughn

News Cinema

Vice Vaughn è uno dei protagonisti di una commedia intitolata The Binge la cui trama è molto simile a quella de La notte del giudizio, come si vede dal trailer.

Il famosissimo thriller-horror La notte del giudizio ha una sua nuovissima variante comica: The Binge. Se ben ricordate, nel film del 2013 con Ethan Hawke che ha dato origine a un fortunato franchise cinematografico (e a una serie tv) si raccontava dell'unica notte dell'anno in cui si potevano commettere crimini di qualsiasi sorta, compresi turpi omicidi. In The Binge, invece, si può "osare" solamente con alcool e droghe. Anche la cornice è diversa, perché i protagonisti sono dei liceali francamente nerd in cerca della festa più cool della città. L'ambientazione è un futuro non troppo lontano.

La star di The Binge è Vince Vaughn, che interpreta il preside della scuola, un preside un po’ irriverente, non c'è che dire, vista la maniera con cui prende in giro gli studenti che, nella notte del liberi tutti, hanno esagerato. I tre protagonisti della vicenda sono volti un po' meno noti: Skyler Gisondo, Dexter Darden ed Eduardo Franco. La regia è invece di Jeremy Garelick, che torna dietro alla macchina da presa a cinque anni di distanza da The Wedding Ringer - un testimone in affitto, una commedia matrimoniale con Kevin Hart e Josh Gad. The Binge approderà su Hulu il 28 agosto, quindi non potremo vederlo nell'immediato, a meno che non approdi su altre piattaforme streaming. Per il momento dovremo quindi accontentarci del trailer, che è molto spassoso.

Siamo proprio curiosi di scoprire se The Binge darà inizio a una saga proprio come il film che lo ha ispirato. Dopo La notte del giudizio sono arrivati i sequel Anarchia - La notte del giudizio e La notte del giudizio - Election Year, e il prequel La prima notte del giudizio. In futuro è previsto infine l'arrivo del capitolo probabilmente conclusivo La notte del giudizio 5 (o The Forever Purge), la cui uscita è stata rimandata a causa del Coronavirus.

Ecco la sinossi ufficiale di The Binge:

In un futuro non troppo lontano, tutti gli alcolici e le droghe sono stati dichiarati illegali dal governo, tranne che per una notte all'anno. Gli studenti dell'ultimo anno di liceo Griffin, Hags e Andrew se ne vanno in giro alla ricerca della festa migliore della città dove poter realizzare tutti i loro sogni. Naturalmente dovranno evitare il folle preside della scuola, i loro violenti fratelli e gli animali selvaggi che vagano per le strade, ma anche questo fa parte del divertimento! La loro amicizia sarà messa alla prova, la loro vita sentimentale verrà scombussolata e i loro cervelli andranno in tilt. Una cosa è certa: la vita di nessuno sarà MAI più la stessa dopo The Binge