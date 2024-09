The Battle of Baktan Cross, il nuovo film di Paul Thomas Anderson: riprese terminate e data d'uscita

News Cinema

Sono finite pochi giorni fa le riprese di The Battle of Baktan Cross, così si intitola il nuovo e ancora in parte misterioso film di Paul Thomas Anderson, di cui si conosce già la data di uscita.

Ci siamo: il nuovo, attesissimo film di Paul Thomas Anderson dopo Licorice Pizza, non solo ha un titolo, The Battle of Baktan Cross, ma anche una data d'uscita, l'8 agosto 2025 (il che potrebbe far pensare a un'anteprima al festival di Cannes). Il regista ha terminato le riprese a El Paso, in Texas, all'inizio della settimana scorsa. Cerchiamo di riassumere qua il poco che sappiamo del progetto, come il budget, il cast e di cosa potrebbe trattarsi.

The Battle of Baktan Cross: cosa si sa del film

Ora, Paul Thomas Anderson è ancora uno dei pochi a non far trapelare altro che lo stretto necessario dei suoi film. Di The Battle of Baktan Cross innanzitutto si conosce il ricco cast: Leonardo DiCaprio, alla sua prima prova col regista, Sean Penn, già visto in Licorice Pizza, Benicio del Toro, gradito ritorno dopo Vizio di forma, Regina Hall, Teyana Taylor e Alana Haim, sempre in Licorice Pizza. Le musiche saranno al solito composte anche stavolta da Johnny Greenwood e il budget di quello che viene definito il film più mainstream del regista dovrebbe essere tra i 140 e i 175 milioni di dollari. Sulla trama vige il più assoluto riserbo, ma potrebbe trattarsi di un libero adattamento di Vineland, dal romanzo di Thomas Pynchon. Ovviamente il film è girato in 35 millimetri in VistaVision e il direttore della fotografia è Michael Bauman.