The Batman dura 3 ore, il regista conferma l'ispirazione da Zodiac per l'Enigmista

Mentre viene rivelato che The Batman con Robert Pattinson durerà 2h 55m, il regista Matt Reeves spiega meglio il tono del film: un giallo d'azione, un thriller "quasi horror".

Fonti non ufficiali hanno comunicato all'affidabile Hollywood Reporter che The Batman con Robert Pattinson, nelle nostre sale dal 3 marzo, durerà 2 ore e 55 minuti, diventando quindi il film più lungo che abbia mai visto protagonista Bruce Wayne. Non sarà però il film più lungo al quale abbia partecipato, perché il record assoluto (non solo per il personaggio ma per il genere dei cinecomic), con buona pace delle tre ore di Avengers: Endgame, spetterà per molto tempo a Zack Snyder's Justice League, che in streaming è stato presentato in una versione di ben quattro ore, come sappiamo.

Nel frattempo, il regista Matt Reeves ha raccontato a MovieMaker Magazine altri aspetti del suo approccio al materiale DC Comics...



The Batman: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Batman è "un horror, un thriller, un film d'azione e un giallo", parola di Matt Reeves

Leggendo le parole del suo regista Matt Reeves, non stupisce che The Batman duri quasi tre ore (pare con otto minuti di titoli di coda!). Il lungometraggio, che Reeves ha scritto con Peter Craig, si propone infatti non solo di riproporre l'amata versione più dark del personaggio, ma anche di recuperare aspetti narrativi su cui altre iterazioni cinematografiche hanno forse insistito meno. Nello specifico...

L'idea è che siamo in posto corrotto, cerchi di nuotare controcorrente per combatterlo e fare la differenza, è la quintessenza di Batman. E al centro di queste storie noir c'è sempre il detective, no? Ecco perché è "il più grande detective del mondo". Questa storia, oltre a essere quasi un horror, un thriller, un film d'azione, nell'anima è anche praticamente un giallo. [...]

La premessa del film è che l'Enigmista è modellato su una personalità stile killer dello Zodiaco. Uccide figure imporanti a Gotham, pilastri della società, teoricamente figure eticamente legittime. [...] Cominci a capire che c'è un legame tra loro. [...] Gordon e Batman cercano di seguire gli indizi per trovare un senso a questa cosa, proprio nello stile di un classico giallo.