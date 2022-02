The Batman, Robert Pattinson: "Ecco perché ci tenevo"

News Cinema

Nonostante l'iniziale reazione stizzita di molti, Robert Pattinson ha spiegato perché per lui ottenere la parte di Bruce Wayne nell'imminente The Batman fosse diventata un'ossessione.

The Batman per Robert Pattinson è stato solo un colpo di fortuna di cui forse non è consapevole? Non è questo il caso, stando alle parole con cui l'attore non manca di dimostrarsi conscio dell'importanza di Bruce Wayne nell'immaginario collettivo: il film arriverà nelle nostre sale il 3 marzo, ma nel frattempo Robert ha spiegato a Total Film cos'abbia significato per lui la prospettiva di interpretare Batman... Leggi anche The Batman: Robert Pattinson ama tutti tutti i Batman cinematografici

The Batman, Robert Pattinson: "È la punta di diamante per un attore"

Discutendo con Total Film, Robert Pattinson ha raccontato cosa lo abbia spinto a perseguire il ruolo di Bruce Wayne in The Batman, fin quasi ad arrivare a un'ossessione: non era la tipica parte che normalmente accetta o gli viene proposta, ma questo non significa che non sia nelle sue corde, come ci spiega....

Puntavo a roba molto diversa. Naturalmente, tra tutte le parti che puoi ottenere come attore, questa è praticamente la punta di diamante. Ma pensavo sul serio che non mi ci sarei nemmeno avvicinato, specialmente con gli altri ruoli che mi attiravano all'epoca. [...] Continuavo ossessivamente a controllare se ci fosse la possibilità per l'anno seguente. Persino i miei agenti mi hanno detto: "Interessante, pensavamo che volessi solo interpretare dei freak completi!" E io: "Ma lui è un freak!"