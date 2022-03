The Batman è al cinema: ecco l'Enigmista che ci aspetta

News Cinema

Oggi arriva in sala The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson. È proprio il regista a spiegare cosa dobbiamo aspettarci dall'Enigmista interpretato da Paul Dano...

Ci siamo: da oggi 3 marzo The Batman con Robert Pattinson arriva nelle nostre sale, diretto da Matt Reeves e arricchito da un cast che vanta nomi come Colin Farrell, John Turturro, Zoe Kravitz, Andy Serkis e Paul Dano, che nel film incarna una nuova versione dell'Enigmista. Quali sono le sue caratteristiche? Ce lo spiega lo stesso Reeves. Leggi anche The Batman, la recensione del film: un Cavaliere Oscuro dark, tormentato, umanissimo The Batman: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Batman, cosa aspettarsi dall'Enigmista di Paul Dano?

In un'intervista col Toronto Sun Matt Reeves, regista di The Batman, ha spiegato senza spoiler cosa ci si debba aspettare dal nuovo Enigmista interpretato da Paul Dano. Una rappresentazione ben diversa da quella sopra le righe e grottesca che offrì Jim Carrey nello psichedelico Batman Forever del 1995. In questo film l'Enigmista avvia una serie di omicidi, con l'idea di sottolineare la corruzione di Gotham City: i morti erano veramente così insospettabili come l'opinione pubblica pensa? E perché sta scegliendo proprio quei bersagli? L'Enigmista è un villain, però secondo Reeves...

Diciamo che è una versione dell'Enigmista che non avete mai visto prima. Penso che Paul faccia veramente paura nel film, ma per lui ti scatta anche una certa empatìa. Cominci a capire come mai sia diventato così. Per me quello che ha fatto col personaggio è proprio speciale. Sono eccitato all'idea che il pubblico lo veda!

Ci sono grandi aspettative economiche per la performance di The Batman al boxoffice. È il primo assolo di Bruce Wayne dai tempi di Il cavaliere oscuro: il ritorno (2012), che qui in Italia incassò 14.670.000 euro. Non era invece proprio un assolo Batman V. Superman: Dawn of Justice (2016), pur presentando il personaggio come coprotagonista: in quel caso il risultato nostrano ammontò a 10.560.000.