The Batman 2, svelata la data di inizio delle riprese del sequel con Robert Pattinson

The Batman 2 è stato confermato da James Gunn come parte dell'Elseworld franchise e sembra che il sequel di Matt Reeves sul vigilante di Gotham abbia anche una data di inizio per le riprese!

Con The Batman, Matt Reeves ha ridato linfa a un personaggio che - dalla trilogia di Christopher Nolan con protagonista Christian Bale - sembrava, ormai, aver stancato il pubblico. Invece, mescolando thriller e racconto piscologico e con un ottimo Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, la nuova pellicola con l'Uomo Pipistrello ha avuto il merito di riportare i fan al cinema e di entusiasmarne gli animi, in attesa del prossimo - ormai confermato - secondo capitolo.

The Batman - le riprese del sequel inizieranno a breve

In molti temevano per il sequel della pellicola di Reeves, dato che essendo Batman parte del DC Universe, con la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, poteva esserci il rischio che, come con altri progetti, anche questo dovesse essere accantonato, in vista di un nuovo e canonico film su vigilante di Gotham City. Invece, durante la conferenza con cui Gunn ha annunciato che il DCU si svilupperà nell'arco dei prossimi anni, con un primo capitolo intitolato Gods & Monsters, il regista ha anche svelato che il sequel di The Batman è più che confermato e che sia le pellicole di Reeves, sia gli spinoff come la serie sul Pinguino (Colin Farrell) costituiranno l'Elseworlds franchise, consentendo contemporaneamente a Gunn di sviluppare le sue personali nuove visioni di Batman e di un'eventuale Bat Family.

Una volta ricevuta la conferma che The Batman 2 diverrà realtà e sarà nelle sale cinematografiche il 3 ottobre 2025, i fan non vedono l'ora di scoprire quale sarà la prossima avventura dell'Uomo Pipistrello e, oltre a Robert Pattinson, chi vedremo nel prossimo capitolo. Per ora, Matt Reeves - anche lui confermato ufficialmente alla regia e sceneggiatura del film - non ha rivelato nulla, ma possiamo annunciarvi che abbiamo una data per l'inizio delle riprese!

Infatti, secondo Production Weekly, il principale set del sequel sarà allestito in Inghilterra, ai Warner Bros. Leaversden Studios già nel mese di novembre. Anche The Batman è stato girato negli stessi studios, ragion per cui anche il sequel sarà filmato lì. Attualmente, però, né Warner Bros., né i DC Studios hanno confermato ufficialmente la notizia.