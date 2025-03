The Batman 2, Robert Pattinson preoccupato per l'attesa: "Sarò vecchio"

News Cinema

Robert Pattinson ha condiviso le sue preoccupazioni in merito all'uscita di The Batman II, soprattutto per l'attesa.

Impegnato con il press tour di Mickey 17, Robert Pattinson si è concesso una riflessione sul ritardo della produzione di The Batman II senza rinunciare ad un pizzico di umorismo. Il sequel di The Batman diretto da Matt Reeves deve ancora avviare le riprese e Robert Pattinson ha accolto con entusiasmo una domanda in merito al ritorno del suo Bruce Wayne, servendo una risposta giocosa.

The Batman 2, Robert Pattinson scherza sull’attesa del sequel: “Sarò vecchio”

Il rinvio di The Batman II è stato affrontato spesso e volentieri non solo dal regista ma anche da Robert Pattinson. Ed è stato quest’ultimo, di recente, a scherzare sul film posticipato. Ai microfoni di Hero, ha commentato il suo ritorno a Gotham City: gli è stato chiesto se fosse previsto a stretto giro e l’attore ha risposto con una risata: “Spero di sì. Ho iniziato come un giovane Batman e sarò vecchio di questo passo nel sequel”.