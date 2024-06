The Batman 2, c'è una data indicativa per l'inizio delle riprese

News Cinema

Andy Serkis, interprete di Alfred nel Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, ha rivelato quando dovrebbero cominciare le riprese di The Batman II, in questo momento in corso di scrittura e preproduzione.

The Batman II di Matt Reeves con Robert Pattinson si è salvato dalla riorganizzazione del DC Universe da parte dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran: viaggerà come Joker: Folie à Deux nella corsia parallela dei DC Elseworlds, storie slegate dalla continuity principale. Rimane da verificare quando lo vedremo in sala, ma grazie ad Andy Serkis alias Alfred ora possiamo farci un'idea più chiara delle tempistiche. Da sue dichiarazioni rilasciate all'ACE Superhero Comic Con 2024 abbiamo infatti ora un'idea della data d'inizio delle riprese. Leggi anche Il Cavaliere Oscuro, Jake Gyllenhaal poteva essere Batman al posto di Christian Bale: "È stato Nolan a telefonarmi"

The Batman II si gira a inizio 2025, con ogni probabilità

The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, in virtù del suo approccio più autoriale e spudoratamente noir, si è guadagnato un suo pubblico piuttosto solido: 772.245.000 dollari d'incasso mondiale per quasi 200 milioni di costo (fonti Boxofficemojo e Variety). Il progetto di The Batman II è sopravvissuto al nuovo DC Universe, viaggiando nella corsia preferenziale e più libera del DC Elseworlds: un saggio stratagemma di Gunn e Safran per consentire l'esistenza di film di sicuro grande impatto al botteghino come Joker: Folie à Deux (dal 2 ottobre in sala), scomodi da legare allo universe narrativamente coeso che debutterà proprio col Superman di Gunn nell'estate 2025. Andy Serkis, che nei film con Pattinson interpreta il fedele Alfred, ha rivelato le tempistiche che gli hanno grossomodo comunicato per The Batman II: ci sarà ancora da aspettare del tempo, però si procede.

In buona sostanza io non so niente del film, a parte che ho appena scoperto che dovremmo probabilmente cominciare a girare all'inizio dell'anno prossimo. Per cui, se fate due calcoli, lo vedrete un anno e mezzo dopo. So che Matt sta lavorando duramente sul copione. Matt Reeves è Matt Reeves, sapendo quale straordinario cineasta sia, posso solo supporre che il suo sarà un altro brillante copione, perché penso che quello che fece con quel primo film sia stato davvero fantastico. Mi è piaciuto lavorare con Rob Pattinson, non vedo l'ora di reinterpretare Alfred.