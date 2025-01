The Apprentice - Alle origini di Trump arriva su Sky Cinema e NOW

News Cinema

I primi passi di Donald Trump in qualità di imprenditore arrivano su Sky Cinema e NOW con The Apprentice - Alle origini di Trump.

Gli Stati Uniti hanno eletto presidente per la seconda volta Donald Trump, ma ancor prima di questa piega degli eventi è stato realizzato un biopic sulle origini della sua notorietà, quando era soltanto un aspirante imprenditore. Ad interpretarlo in The Apprentice: Alle origini di Trump è Sebastian Stan, un nome ben noto soprattutto al pubblico Marvel (nel ruolo di Winter Soldier) che ha studiato attentamente il personaggio prima di raffigurarlo sul grande schermo. Dopo la distribuzione cinematografica avvenuta nel corso del 2024, il film è in arrivo in esclusiva TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW dalle 21:15.



The Apprentice: Alle origini di Trump: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film su Donald Trump - HD



The Apprentice: Alle origini di Trump su Sky Cinema Uno e NOW: trama, cast e curiosità

Con una storia ambientata tra gli Anni ’60 e ’80 in quel di New York, The Apprentice: Alle origini di Trump diretto da Ali Abbasi segue i primi passi di un giovane Donald Trump, un ambizioso imprenditore che vuole mettere in piedi il suo impero immobiliare seguendo il mentore Roy Cohn. Avvocato newyorkese di tutto rispetto, stringe un legame particolare con Donald Trump diventando il suo punto di riferimento per la scalata verso il successo. Il film, infatti, si concentra soprattutto sulla dinamica tra i due personaggi e su com’è nato poi il personaggio che oggi il mondo intero conosce. Il cast è guidato dal già menzionato Sebastian Stan e seguito da Jeremy Strong che interpreta Roy Cohn, Maria Bakalova è Ivana Trump, Martin Donovan è Fred Trump Sr, Patch Darragh è Daniel Sullivan e Catherine McNally è Mary Anne Trump.