The Amityville Curse: il trailer del nuovo horror dal romanzo che ha ispirato il film del 1990 della saga

Non finisce la saga di Amityville. Ecco il trailer di The Amityville Curse, tratto dal libro che dette vita al film del 1990 della serie horror.

Una delle saghe horror più longeve di sempre è quella di Amityville Horror, che prende il via nel 1979 col primo film di Stuart Rosenberg, ambientato quattro anni dopo la strage compiuta in famiglia, nella casa in questione, da Ronald DeFeo Jr. La leggenda della casa infestata ha poi dato origine a una marea di film, più di 30, in alcuni casi a bassissimo budget e straight-to-video. Adesso a questi se ne aggiunge un altro, The Amityville Course, prodotto da Tubi, canale streaming americano, che riporta tutto alle origini o quasi, ovvero al libro omonimo del 1981 scritto da Hans Holzer, che è già stato adattato per il cinema nel 1990 in Amytiville - Il ritorno. Questo il trailer originale del nuovo film.

The Amityville Curse: la trama e il cast del nuovo film

Il nuovo adattamento del romanzo di Hans Holzer è una rilettura moderna del sempre popolare franchise, con una storia di finzione che resta fedele al libro. Un gruppo di amici compra una casa famigerata con l'intenzione di ristrutturarla e venderla, solo per scoprire una letale presenza paranormale volta alla distruzione. The Amityville Curse è direttp da Eric Tessier e interpretato da Graham Ludlow, Kaleigh Kavanagh, Brook Peters e Shari Segal. Produttrice esecutiva la figlia dello scrittore, Alexandra Holzer.