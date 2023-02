Terminator 2, nel trailer c'era uno spoiler? James Cameron non è d'accordo

News Cinema

Siamo nell'epoca della paranoia-spoiler, anche retroattiva: secondo alcuni fu un errore rivelare che il personaggio di Arnold Schwarzenegger è il buono già nel trailer di Terminator 2. James Cameron non è d'accordo e regala una rapidissima lezione di cinema.

Siamo in un'epoca ossessionata dagli spoiler, forse anche più del dovuto, tanto che qualcuno, rivedendo trent'anni dopo il trailer originale di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, è rimasto sorpreso dalla rivelazione già spiattellata al pubblico: il T-500 di Arnold Schwarzenegger è il buono, non il villain del primo capitolo. Davvero non si poteva tenere segreto, per mantenere nel pubblico la stessa sorpresa di Sarah? James Cameron, parlandone con Empire, non è d'accordo e, da grande creativo ma anche grande venditore che è, spiega il motivo.





Terminator 2: lo spoiler nel trailer è fondamentale, secondo James Cameron

In Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991) la seconda versione del T-500 mandata nel passato, ma sempre interpretata da Arnold Schwarzenegger come nel precedente Terminator (1984), torna per proteggere John Connor, futuro capo della resistenza contro le macchine. Questo è spiegato chiaramente dal trailer originale, che comprende persino l'iconica "Vieni con me, se vuoi vivere". Siccome il pubblico ricordava ancora il T-500 che voleva sopprimere Sarah Connor per evitare di procrearlo, non sarebbe stato meglio preservare la sorpresa? Secondo James Cameron lo spoiler è assai relativo, e gli autori del film, insieme ai produttori, hanno altri scopi che i fan magari sottovalutano. Ecco qui una piccola condensata lezione di cinema, che forse non sarà troppo popolare nel 2023...

Tutti noi registi ci scontriamo con i capi degli Studios, ma nel caso che citate non ci fu alcuna battaglia. Quelli della Carolco, Mario Kassar e Andy Vajna, furono dei grandi partner per me su T2, la carica del marketing la conducevo io, inclusa l'idea di mostrare Arnold come il buono. Non era mica un colpo di scena alla Sesto Senso, rivelato solo alla fine del film. Viene rivelato come il Protettore alla fine del primo atto. E ho sempre pensato che devi mandare avanti l'elemento più forte della tua storia, quando devi vendere un film.