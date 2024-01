Te l'avevo detto, un folle fine settimana: intervista con Valeria Bruni Tedeschi e Alba Rohrwacher

News Cinema

Il secondo film di Ginevra Elkann ci conduce in una Roma notturna opprimente e rumorosamente infelice. Te l'avevo detto esce in sala dopo essere stato presentato a Toronto e alla Festa del cinema di Roma. Abbiamo incontrato le protagonista Valeria Bruni Tedeschi e Alba Rohrwacher e la regista.

Un'ondata insolita di caldo opprimente a gennaio, un'aria che soffoca in un fine settimana malsana e un po' folle, in cui un gruppo di personaggi si trovano con le spalle al muro, costretti ad affrontare quanto fino a quel momento sono riusciti a evitare, anche se con risultati spesso disastosi, nelle loro vite. Opera seconda di Ginevra Elkann, dopo l'apprezzato Magari, Te l'avevo detto arriva in sala dal 1 febbraio per Fandango distribuzione, dopo la presentazione a Toronto e alla Festa del Cinema di Roma.

Scritto da Chiara Barzini e Ilaria Bernardini, insieme a Ginevra Elkann, presenta un cast corale composto da Riccardo Scamarcio, Danny Huston, Greta Scacci, Valerio Golino, oltre alle protagoniste, Valeria Bruni Tedeschi e Alba Rohrwacher, che abbiamo intervistato insieme alla regista.

Ecco le nostre video interviste dalla Festa di Roma.

Te l'avevo detto: La nostra intervista a Valeria Bruni Tedeschi - HD