Taylor Swift The Eras Tour record d'incassi per un film concerto, primo al boxoffice italiano del weekend

È un evento sui generis quello che ha conquistato la prima posizione al botteghino italiano del fine settimana: Taylor Swift the Eras Tour mantiene al secondo posto L'esorcista - Il credente. Ma il film concerto registra numeri da record specialmente negli Usa.

Taylor Swift - The Eras Tour, il film concerto della popolarissima cantante americana, si è dimostrato l'evento che prometteva di essere: al boxoffice italiano del weekend ha registrato un primo posto da 746.530 euro in soli tre giorni, con media di 4.400 euro per "sole" 170 copie in circolazione (fonte Cinetel). Si canta e si balla in sala, in una concezione dell'esperienza cinematografica del tutto diversa. Negli USA gli è bastato il fine settimana per diventare all'apertura il più alto incasso americano per un film concerto, con ben 97 milioni di dollari portati a casa (fonte Boxoffice Pro), che vanno a sconfiggere il record precedente di Justin Bieber: Never Say Never, che nel 2011 incassò 73 milioni (aggiornati all'inflazione sarebbero tuttavia quasi 100).