Tartarughe Ninja Caos Mutante, ecco quali sono i mutanti che generano il caos!

In una featurette si mostra ancora il cartoon Tartarughe Ninja Caos Mutante, al cinema dal 30 agosto. Quali sono i mutanti di cui si parla? Ce lo spiega il coproduttore Seth Rogen, anche tra i doppiatori originali.

Esce oggi negli Usa Tartarughe Ninja: Caos Mutante, che invece vedremo nei nostri cinema dal 30 agosto. Nel frattempo, continua la campagna promozionale per questa rimpatriata tra le TMNT di Kevin Eastman e Peter Laird, rilanciate dalla Nickelodeon e dalla Paramount con questo film di animazione esteticamente molto libero e ruspante. In questa featurette video, il coproduttore Seth Rogen (anche doppiatore di Bebop in originale) ci spiega chi siano i mutanti in questo... caos mutante. A parte i nostri eroi, s'intende.





Tartarughe Ninja, i mutanti nel Caos Mutante