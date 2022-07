Taron Egerton: meglio Wolverine che Ciclope, perché...

News Cinema

Gettonato dai fan come prossimo Wolverine, Taron Egerton ha spiegato in un'intervista che era stato già contattato in precedenza dal mondo Marvel, per Ciclope. Ha però rifiutato per un preciso motivo.

Non è un mistero che i fan Marvel da parecchio tempo accarezzino l'idea di Taron Egerton nei panni del nuovo eventuale Wolverine nel Marvel Cinematic Universe: l'attore, vincitore di un Golden Globe per aver interpretato Elton John in Rocketman, non solo sarebbe d'accordo, ma ha anche rivelato in un'intervista allo show radiofonico Sway In The Morning che era stato avvicinato per un posto tra gli X-Men. Quale? Leggi anche Wolverine, Taron Egerton si avvicina al ruolo per i Marvel Studios

Taron Egerton poteva essere Ciclope negli X-Men, ma ha rifiutato

Taron Egerton, in questi giorni nella serie Black Bird su Apple TV+ e prossimamente in Tetris (dedicato alle battaglie legali per il possesso del celebre gioco!), ha rivelato che gli era stato offerto il ruolo di Ciclope, nel mondo degli X-Men alla Fox. L'offerta era arrivata diversi anni fa, per X-Men: Apocalisse, e il motivo del suo rifiuto non era collegato alla sua preferenza per Wolverine, ma a una problematica strettamente legata al personaggio in sé, che poi andò a Tye Sheridan. Come ha spiegato Taron:

A essere onesto, il motivo per cui quella conversazione s'interruppe era che non volevo interpretare un personaggio - potenzialmente in una serie di film - del quale non si vedevano gli occhi. Sento istintivamente, dal punto di vista creativo, che gli occhi sono lo specchio dell'anima. L'avrei trovato molto impegnativo e non pensavo fosse una prospettiva intrigante. Quindi non è che non mi abbiano mai offerto nulla, ci fu una conversazione, una conversazione vera, ma si fermò lì.