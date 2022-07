Wolverine, Taron Egerton si avvicina al ruolo per i Marvel Studios

News Cinema

Spaventato dal confronto con Hugh Jackman ma anche appassionato del personaggio, Taron Egerton si è incontrato con Kevin Feige dei Marvel Studios e spera di essere in pole position per Wolverine nel Marvel Cinematic Universe.

Apprezzato grazie alla sua interpretazione di Elton John in Rocketman, Taron Egerton ha confessato di essersi incontrato con Kevin Feige dei Marvel Studios, sperando di dare vita a un suo sogno: interpretare Wolverine nel Marvel Cinematic Universe. Non è un annuncio, non c'è niente di sicuro, ma ci sono solo speranze che Taron ha rivelato durante la promozione della serie su Apple TV+ Black Bird. Leggi anche Daniel Radcliffe nuovo Wolverine? il commento dell'attore

Taron Egerton spera di diventare Wolverine nel Marvel Cinematic Universe

Promuovendo la serie Black Bird su Apple TV+, Taron Egerton, vincitore del Golden Globe per aver interpretato Elton John in Rocketman, ha rivelato di avere avuto un incontro col presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, riguardante Wolverine: l'attore inglese spera di essere scelto per interpretare Logan nel Marvel Cinematic Universe, quando il mondo degli X-Men vi si aprirà, chiuso il capitolo del ciclo Fox (come sappiamo la major è stata inglobata dalla Disney). Al New York Times Taron ha detto:

Non penso ci sia nulla di male nel dirlo. Sarei eccitato, ma sarei anche preoccupato perché Hugh [Jackman] è così associato al ruolo che mi chiedo quanto sarebbe difficile per chiunque altro farlo. Ma magari, se le cose andranno per il verso giusto, mi daranno una chance.