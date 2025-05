Taormina Film Festival 2025: A Martin Scorsese il Premio alla Carriera nel Teatro Antico

Il Taormina Film Festival 2025 è fiero di annunciare che, durante la prossima edizione, che si terrà dal 10 al 14 giugno nella splendida cittadina siciliana, Martin Scorsese riceverà il Premio alla Carriera. Avverrà, naturalmente, presso il Teatro Antico, che la sera ospita i film della manifestazione cinematografica. In onore del regista di Toro scatenato e Quei bravi ragazzi, verrà proiettato Taxi Driver, cult movie del 1976 con Robert De Niro, Harvey Keitel e Jodie Foster.

A diffondere la notizia del riconoscimento a Martin Scorsese è stata la Direttrice Artistica Tiziana Rocca, che ha detto:

È con profonda emozione e immenso orgoglio che annunciamo la presenza di Martin Scorsese al Taormina Film Festival. La sua partecipazione è per noi un evento epocale, che segna un momento di altissimo valore artistico e simbolico, non solo per il nostro Festival, ma per tutto il panorama culturale italiano. Scorsese è molto più di un regista: è una leggenda vivente, capace di esplorare con uno sguardo unico e potente l'anima dell’uomo, i drammi sociali, le passioni, le contraddizioni. Con questo premio celebriamo non solo la sua opera inimitabile, ma anche il suo impegno instancabile nella salvaguardia della memoria del cinema, nella promozione della cultura cinematografica e nel potere universale del racconto visivo. Averlo con noi, per la prima volta a Taormina, è un sogno che si realizza e che siamo entusiasti di condividere con il pubblico, con gli appassionati, e con chi ama il grande cinema.