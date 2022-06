Taormina Film Fest 2022: svelati i nomi dei componenti della giuria presieduta da Cristina Comencini

News Cinema

Ad aiutare Cristina Comencini nella valutazione dei sei film del Concorso del Taormina Film Fest 2022 saranno Massimiliano Gallo, Noemi, Marco Borromei e Aleem Khan. Proprio oggi, inoltre, possiamo ammirare il manifesto ufficiale del festival.

La sessantottesima edizione del Taormina Film Fest, che si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio, ha annunciato i componenti della Giuria del Concorso, che sarà presieduta da Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice.

A scegliere quale fra i sei film in competizione merita il Cariddi d'Oro e a chi assegnare le Maschere di Polifemo riservate alla migliore attrice e al miglior attore, saranno l’attore Massimiliano Gallo, la cantante Noemi, lo sceneggiatore Marco Borromei e il regista Aleem Khan.

Chi sono i giurati del Taormina Film Fest 2022

Figlia del grande Luigi Comencini e candidata all'Oscar per il Miglior Film Straniero per La bestia nel cuore, Cristina Comencini ha esordito nel 1988 con Zoo e si è mossa tra la commedia e il dramma. Il suo film più recente è Tornare, con Giovanna Mezzogiorno e Vincenzo Amato, il più famoso, forse, oltre a La bestia nel cuore, è Va dove ti porta il cuore, dal romanzo di Susanna Tamaro.

Massimiliano Gallo, attore napoletano, è famoso per il ruolo di Luigi Palma nella serie I Bastardi di Pizzofalcone, dai libri di Maurizio De Giovanni. Lo ricordiamo ne Il silenzio grande, Nato a Casal di Principe, Pinocchio, Il Sindaco del Rione Sanità.

Marco Borromei ha debuttato alla Settimana Internazionale della Critica al Festival di Venezia nel 2018 con Saremo giovani e bellissimi. Con Elisa Dondi e Laura Samani è autore della sceneggiatura di Piccolo Corpo di Laura Samani e del soggetto della serie Blocco 181.

Aleem Khan è il regista del celeberrimo After Love, apprezzato praticamente ovunque e vincitore di sei premi BAFTA, mentre Noemi non solo è una celebre cantante, ma è da sempre un'appassionata di cinema. È regista e sceneggiatrice di diversi cortometraggi e ha recitato in Domani è un altro giorno di Simone Spada.

Il manifesto ufficiale del Taormina Film Fest 2022

La direzione artistica del Taormina Film Fest, formata da Alessandra De Luca, Federico Pontiggia e Francesco Alò ha svelato anche il poster ufficiale del Festival. Molto estivo, ritrae Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi (nel centenario della loro nascita) e sottolinea l'interesse per la commedia dell'edizione 2022 della manifestazione cinematografica. I due attori verranno celebrati al Festival attraverso il ricordo e la memoria dei figli Paola Gassman e Gian Marco Tognazzi, e grazie alla collaborazione con CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia e Cineteca Nazionale. Il manifesto è ideato e realizzato da Ginevra Chiechio.