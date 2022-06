Taormina Film Fest 2022: il programma, dal Padrino a Tornatore, passando per il Grande Cinema al Teatro Antico e non solo

News Cinema

E’ stato annunciato oggi il ricco programma del Taormina Film Fest, arrivato alla sessantottesima edizione. Ci saranno i Minions, Francis Ford Coppola con Il Padrino, gli Azzurri dell’82, incontri e omaggi.

Si è tenuta questa mattina a Taormina la conferenza stampa del sessantottesimo Taormina Film Fest, che avrà luogo nella cittadina siciliana dal 26 giugno al 2 luglio.

I direttori Alessandra De Luca, Federico Pontiggia e Francesco Alò hanno presentato il programma di quest'anno, che si articola fra grandi film al Teatro Antico, un Concorso di sei film, incontri, celebrazione del talento femminile, cortometraggi, esibizioni musicali.

Il grande cinema al Teatro Antico e il Concorso

L’apertura del Taormina Film Fest 2022 si svolgerà all'insegna del grande cinema americano: quello di Francis Ford Coppola, che accompagnerà al festival la versione restaurata de Il Padrino. A condurre la serata sarà l'attrice Anna Ferzetti. Il Teatro Antico ospiterà anche l’anteprima internazionale di Italia 1982. Una Storia Azzurra. In rappresentanza del documentario sui Mondiali di Calcio in Spagna vinti dalla nostra squadra verranno Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Franco Selvaggi e Marco Tardelli. Spazio poi al cinema italiano con La mia ombra è tua di Eugenio Cappuccio, tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Nesi. Ne sono protagonisti Marco Giallini e Giuseppe Maggio.

In Sicilia sbarcano i Minions, con l’anteprima mondiale di Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo. Per l'occasione ci sarà Max Giusti, che presta la voce a Gru. Gli altri titoli della sezione il grande cinema al Teatro Antico sono Tell It Like a Woman - una polisinfonia composta da sette corti realizzati da Maria Sole Tognazzi, Lucia Puenzo, Catherine Hardwicke, Taraji P. Henson, Leena Yadav, Mipo O, Silvia Carobbio e Lucia Bulgheroni - ed Ennio, il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato a Ennio Morricone e che concluderà il Taormina Film Fest. Insieme al primo arriverà Eva Longoria.

I film che si contenderanno il Cariddi d'Oro e Le Maschere di Polifemo per il miglior attore e la miglior attrice sono sei:

American Murderer di Matthew Gentile

di Boiling Point di Philip Barantini

di Baby Pyramid di Cecilie McNair

di Le voci sole di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi

di e Io e Spotty di Cosimo Gomez

di The Drover’s Wife di Leah Purcell

Omaggi, donne e commedia, musica e performance

Come ci ha rivelato il manifesto ufficiale, la sessantottesima edizione del Festival rende omaggio a due grandissimi attori nati 100 anni fa: Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Verranno ricordati rispettivamente da Paola Gassman e Gian Marco Tognazzi, e il pubblico del festival potrà vedere Venga a prendere un caffè da noi e Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto nelle versioni restaurate dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale.

Da segnalare anche il film Una boccata d’aria di Alessio Lauria, interpretato da Aldo Baglio, Lucia Ocone, Ludovica Martino. Si tratta di un agrodolce racconto di un insolito viaggio in Sicilia.

Il pubblico e i giornalisti del Taormina Film Fest potranno inoltre assistere all'incontro Donne e commedia, che vedrà protagoniste Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni e Carla Signoris.

Non dobbiamo dimenticare i cortometraggi, con la presenza di Giorgio Diritti, solo per citare un nome, il Premio Nino Manfredi, presentazioni di libri, la musica di Diane Warren e l’esibizione di Sofia Carson. E ancora la performance dedicata alla musica e al cinema di Raphael Gualazzi e Ferzan Özpetek con il one man show Ferzaneide.

Per maggiori informazioni sul Taormina Film Fest 2022 potete andare sul sito ufficiale della manifestazione cinematografica. Comingsoon.it sarà presente al Festival.