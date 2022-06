Taormina Film Fest 2022: arrivano Tardelli, Collovati e Dossena con il documentario 1982, una storia azzurra

News Cinema

Fra gli ospiti d'eccezione del Taormina Film Festival 2022 ci saranno alcuni giocatori della nazionale italiana di calcio del 1982, che vinse i Mondiali. L'occasione è la presentazione del documentario Italia 1982, una storia azzurra.

L'edizione 2022 del Taormina Film Fest continua a calare i propri assi. La manifestazione cinematografica siciliana, che anche quest'anno è diretta da Alessandra De Luca, Federico Pontiggia e Francesco Alò, ospiterà infatti, presso il Teatro Antico, il documentario Italia 1982, una storia azzurra.

Il film, come spiega il titolo, parla della nostra nazionale di calcio, che nel 1982 vinse i mondiali battendo in finale la Germania. Il doc sarà presentato la sera del 29 giugno e ad accompagnarlo - e questa è la notizia bomba - saranno i mitici Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Franco Selvaggi e Marco Tardelli. Arriverà a Taormina anche la regista Coralla Ciccolini, che ha così commentato la felice occasione:

Vedere Italia 1982 al festival di Taormina è davvero un privilegio: il Teatro Antico è una cornice perfetta per un film che racconta lìepica dello sport attraverso la lente della memoria. Di questo sono orgogliosa e grata.

1982, una storia azzurra: di cosa parla esattamente il documentario?

1982, una storia azzurra inizia all'indomani della prima fase dei Mondiali di Calcio in Spagna, quando l'Italia di Enzo Bearzot non aveva ancora dimostrato il suo potenziale e si pensava che Paolo Rossi fosse un giocatore così così o comunque non all'altezza delle aspettative. Poi però gli Azzurri si riprendono e volano imbattuti verso la storica finale alla presenza del Presidente della Repubblica Sandro Pertini e del Re di Spagna.

1982, una storia azzurra contiene interviste ai protagonisti e immagini d'epoca inedite e rarissime di Giuseppe Mantovani che ritraggono gli Azzurri a Puerta Del Sol in una veste insolita e molto intima. Non mancano le immagini del fotografo Cesare Galimberti che includevano anche molti scatti di Daniele Massaro, autorizzato da Bearzot a scattare foto, del tutto inconsuete, degli Azzurri a bordo campo. E poi c'è molto materiale degli archivi FIFA, che restituiscono le azioni e il campo. Infine il documentario offre uno sguardo sulla storia privata dei giocatori, e quindi gli allenamenti, le partite, le polemiche, il tempo libero, ma anche le inquietudini.

1982, una storia azzurra è prodotto da Simona Ercolani con la regia di Coralla Ciccolini, come già detto, e la direzione artistica di Beppe Tufarulo. Il film, che è una produzione Stand By Me e Vision Distribution in collaborazione con Sky, sarà in sala, come evento cinematografico, a partire dall'11 luglio, distribuito da Vision Distribution.

Il Taormina Film Festival 2022 aprirà con la proiezione della versione restaurata de Il Padrino alla presenza di Francis Ford Coppola. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 2 luglio, sempre al Teatro Antico e rigorosamente all'imbrunire.