Talk to Me: in anteprima esclusiva il trailer definitivo in italiano dell'acclamato horror australiano

Esce il 28 settembre con Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, Talk to Me, il film horror firmato dai produttori di Babadook che segna l'esordio dei gemelli Danny & Michael Philippou, due ragazzi australiani diventati celebri grazie al canale YouTube RackaRacka. Ecco in anteprima esclusiva il trailer definitivo in italiano del film.