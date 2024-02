Sylvester Stallone dopo Rocky torna a Philadelphia per il thriller The Epiphany

News Cinema

Sylvester Stallone ha accettato di interpretare una classica caccia al serial killer in The Epiphany, un film ambientato proprio a Philadelphia, dove le gesta di Rocky lo lanciarono tra le più grandi star internazionali...

Questa sarà un'estate alquanto impegnativa per Sylvester Stallone, indomito a 77 anni: oltre a partecipare a Cliffhanger 2, interpreterà un detective nel thriller The Epiphany, che ha una particolarità... sentimentale. La storia si ambienta infatti a Philadelphia, una città simbolo assai cara a Sly, visto che il suo Rocky e l'intera sua carriera sono nati proprio su quelle strade. Non poteva dire di no... Leggi anche Cliffhanger 2 ha una trama e una data d'inizio riprese, cambia il regista

The Epiphany, Sylvester Stallone torna a Philadelphia

I 72 scalini del Philadelphia Museum of Art sono tra i più celebri della storia del cinema, perché vi si allenava il mitico Rocky di Sylvester Stallone, terminando la scalata in stato di automotivante trionfo. L'intera città comunque caratterizzò il tessuto sociale che dava forza alla storia, così Sly, reduce dagli allori raccolti con la serie Tulsa King su Paramount+, sta per calcare di nuovo quelle strade. Questa volta sarà un poliziotto prossimo al ritiro, che con un collega più giovane cerca di fermare un serial killer che semina il panico nella città. Non esattamente una premessa originale, ma Stallone non ha mai cercato di stupire al di fuori dei generi, nei quali ha sempre creduto fermamente. L'attore coproduce il film diretto da Will Eubank, autore di The Signal, Land of Bad e Paranormal Activity: Parente prossimo.

Questo nuovo impegno arriva in un periodo nel quale Stallone prenderà parte inoltre a Cliffhanger 2, anche se sembra di capire che la vicenda ruoterà più sulla figlia del protagonista. Tra lavori in preproduzione (come il seguito di Samaritan e uno sci-fi/horror dal titolo Hunter), e un altro completato in arrivo (un ulteriore action dal titolo Armored), Sly è letteralmente infaticabile! E pazienza se l'ultimo Mercen4ri non è andato bene: d'altronde si è salvato dalla sassaiola perché il focus della storia e della promozione si era spostato su Jason Statham...