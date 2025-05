Sylvain Chomet progetta uno spin-off di Appuntamento a Belleville

News Cinema

Fresco della presentazione a Cannes, nella sezione Séances Spéciales, del suo ultimo Marcel et Monsieur Pagnol, il regista e animatore Sylvain Chomet sta avviando uno spin-off del suo amato Appuntamento a Belleville.

L'ultima volta l'abbiamo incrociato in Joker: Folie à Deux. Quel grande artigiano della matita che risponde al nome di Sylvain Chomet aveva infatti firmato l'allucinato cortometraggio animato che omaggiava i Looney Tunes, uno dei momenti migliori di un film che non ha avuto di certo vita facile presso il pubblico. Ma questo è un problema di Todd Phillips e Joaquin Phoenix, non di certo di Chomet, che continua ad andare per la sua strada. In questi giorni a Cannes col suo Marcel et Monsieur Pagnol, l'autore ha confermato a Hollywood Reporter che il suo prossimo cartoon riprenderà uno dei suoi più grandi successi. Leggi anche Joker: Folie à Deux si apre con un cartoon del Sylvain Chomet di Appuntamento a Belleville e L'illusionista

Appuntamento a Belleville, arriva uno spin-off sempre a cura di Sylvain Chomet

Sylvain Chomet, regista di Appuntamento a Belleville e L'illusionista, non è reduce solo dall'introduzione animata di Joker: Folie à Deux, anche se probabilmente rimarrà il suo lavoro più visto dal pubblico che non ha l'autore francese nei radar. Chomet ha infatti portato al Festival di Cannes 2025 il suo Marcel et Monsieur Pagnol, biopic in forma cartoon, con il peculiare espressivo tratto a mano libera di Sylvain: vi si racconta del romanziere, regista e drammaturgo Marcel Pagnol, cogliendolo nella fase calante della carriera, nel 1955. Quando la rivista Elle gli propone di raccontare la sua vita a puntate, il Marcel adulto compie un viaggio nel passato e nell'immaginazione, in compagnia del se stesso bambino. Non sappiamo ancora quando vedremo qui in Italia Marcel et Monsieur Pagnol, passato a Cannes nella sezione Séances Spéciales, ma nel frattempo Chomet ha dichiarato a Hollwyood Reporter di avere ben chiaro quale sarà il suo prossimo progetto.

Il mio prossimo film sarà di nuovo del tutto privo di dialoghi. Sto preparando una sorta di spin-off di Appuntamento a Belleville, ma questa volta senza biciclette. Ora c'è un gatto. Parla più delle Triplettes, delle anziane alte signore. Ci sarà un sacco di musica, ma nessun dialogo. Sto per cominciare presto gli storyboard, in un mesetto. e lo faremo con lo stesso team di Pagnol. Scrissi la storia quando creai Appuntamento a Belleville, 25 anni fa, quindi arriva fresca dal mio primo modo di pensare. È una cosa del tutto fuori di testa. Si torna alle radici.