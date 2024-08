Joker: Folie à Deux si apre con un cartoon del Sylvain Chomet di Appuntamento a Belleville e L'illusionista

News Cinema

A quanto pare Joker: Folie à Deux, tra poco a Venezia e in sala dal 2 ottobre, si apre con un cortometraggio animato del grande animatore Sylvain Chomet, per calarci subito in un'atmosfera... alienata, guardando ai Looney Tunes.

Si è parlato molto dell'anima musical di Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, in sala dal 2 ottobre (in Concorso al Festival di Venezia, dove si vedrà il 4 settembre), ma ci sarà un ulteriore elemento straniante nel sequel di Todd Phillips. A quanto pare il lungometraggio si apre con un cortometraggio di animazione che fa il verso alla follia dei Looney Tunes, e il cartoon porta una firma illustre, quella di Sylvain Chomet, animatore e regista francese tra i più stimati del settore. Lo ricorderete per L'illusionista e Appuntamento a Belleville (dal quale arriva il fotogramma qui sopra). Leggi anche Joker 2, Lady Gaga sul set non è mai uscita dal personaggio: "Era in modalità Harley 24 ore al giorno"

Sylvain Chomet apre Joker: Folie à Deux con un cartoon