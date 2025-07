News Cinema

Sydney Sweeney ha rivelato di essere interessata a recitare in un eventuale sequel di Barbie di Greta Gerwig in qualità di sorella della bambola Mattel.

Sydney Sweeney è attualmente impegnata nelle riprese della terza stagione di Euphoria, dopo aver terminato di lavorare al biopic su Christy Martin, ma ha anche lanciato il suo gusto di gelato Sweet for Sydney con la nota catena di gelaterie Baskin-Robbins. La campagna pubblicitaria che la vede coinvolta, con i toni pastello, l'abbondanza di colore rosa, l'atmosfera giocosa e i glitter ha richiamato subito alla mente Barbie, uno dei blockbuster e successi dell'estate 2023. Intervistata, l'attrice di Tutti tranne te ha rivelato che le piacerebbe recitare in un eventuale sequel del film diretto da Greta Gerwig, magari nel ruolo della sorella della bambola Mattel che nel film è interpretata da Margot Robbie.

Sydney Sweeney vorrebbe interpretare la sorella di Barbie in un eventuale sequel del film di Greta Gerwig

Dopo aver concluso le riprese sul bioic della boxer Christy Martin, per il quale ha rivelato di essere ingrassata di 14 kg, Sydney Sweeney è tornata sul set dell'attesa terza stagione di Euphoria. Tra i suoi prossimi progetti ci sono, però, anche Echo Valley, pellicola che ha debuttato a giugno su Apple Tv+, The Housemaid di Paul Feig, Americana con Paul Walter Houser e il remake di Barbarella.

Ma, non solo: l'attrice ha avuto anche il tempo di lanciare il suo personale gelato, Sweet for Sydney, con la catena di gelaterie Baskin-Robbins. Si tratta di un "sorbetto arcobaleno, ricoperto di orsetti gommosi servito in un cono waffle con cioccolato" si legge nella descrizione e per promuoverlo è stato allestito un set degno di Barbieland. Abbondanza di rosa, tono fiabesco, fiocchi e un abbigliamento degno della Barbie di Margot Robbie. Intervistata da Bustle, Sydney Sweeney ha rivelato che non è poi così distante il paragone con il set del film di Greta Gerwig e che non le dispiacerebbe recitare in un eventuale sequel di Barbie:

"Dovrei leggere una sceneggiatura, ma sono una grande fan di Margot Robbie, quindi, non sarei contraria. Sì, potremmo interpretare due sorelle"

Nonostante il successo al botteghino e tra il pubblico, Barbie sembra essere destinato a non avere un sequel, anche perché al momento Greta Gerwig è coinvolta nella regia e nella scrittura dell'adattamento de Le Cronache di Narnia per Netflix, mentre Margot Robbie apparirà, prossimamente, in Cime Tempestose al fianco di Jacob Elordi.