Sydney Sweeney ingrassa di quasi 14 chili per interpretare la boxer Christy Martin: "Mi sentivo fortissima!"

La lanciatissima Sydney Sweeney si è messa alla prova con una trasformazione fisica impegnativa, per interpretare il biopic di Christy Martin, pioniera della boxe femminile americana. Quasi 14 chili in più, allenamenti continui, come ha raccontato a W Magazine.

Si fa una certa fatica a inseguire gli impegni di Sydney Sweeney, una delle attrici più lanciate nel firmamento hollywoodiano negli ultimi tempi: la rivedremo tra qualche giorno in Echo Valley (in basso il trailer), nella terza stagione di Euphoria, in The Housemaid di Paul Feig, in Americana con Paul Walter Houser e nel remake di Barbarella, mentre valuta di interpretare una delle due protagoniste nell'adattamento del videogioco Split Fiction. Contemporaneamente, ha trovato il tempo per ingrassare e allenarsi non poco, per interpretare il film biografico dedicato a Christy Martin, star della boxe femminile tra gli anni Novanta e Duemila. Un processo fisicamente impegnativo che ha raccontato a W Magazine.

Sydney Sweeney per diventare la boxer Christy Martin: "Non entravo più nei miei vestiti!"

Sydney Sweeney, classe 1997, non ha esattamente un fisico possente, ma quando ha accettato di portare sullo schermo la storia della pugile Christy Martin, ha dovuto intraprendere un percorso di dieta e allenamenti molto impegnativo. Christy Martin, ora cinquantaseienne, ha vinto 49 incontri sui 59 disputati (32 per KO, con 3 pari) tra il 1989 e il 2012, ed è stata inserita nell'International Boxing Hall of Fame nel 2020. La sua è una storia di resistenza fisica a tutto tondo, visto che nel 2010 fu la vittima di un tentato omicidio, per mano del suo allora marito, ingelosito dalla bisessualità di Christy (attualmente sposata con l'ex-rivale Lisa Holewyne: suo marito è deceduto in galera, dove stava scontando venticinque anni per il reato).

Il film, girato l'anno scorso tra settembre e ottobre, è diretto da David Michôd, che ha commentato così la dedizione di Sweeney: "Il nostro film miscela una storia sportiva di riscatto con una vicenda personale. Sydney si è ammazzata per interpretarlo. Il bello di Sydney è che si presentava al lavoro ogni giorno scodinzolando, pronta a partire. Non importa quanto fosse impegnativo, era sempre un raggio di sole." E il raggio di sole commenta così l'esperienza:

È stato bellissimo. Ho accettato di interpretare Christy e avevo a disposizione circa tre mesi e mezzo di allenamento. Ho cominciato a mangiare. Facevo pesi al mattino per un'ora, kickboxing a metà giornata per due ore e poi pesi ancora di sera, per un'ora. [...] Il mio corpo era completamente diverso. Non entravo più nei miei vestiti. Di solito porto 23 di jeans e dovevo mettere una 27. Le tette sono diventate più grosse. Il mio culo è diventato enorme. Una cosa folle! Mi sono detta: "Oh mio Dio!" Ma è stato fantastico: mi sentivo fortissima, forte da pazzi.[...]

[Sui social ha scritto, ndr:] Mi sono allenata per raccontare la storia di una donna incredibile, una vera campionessa che ha combattuto battaglie dentro e fuori dal ring. Il suo è un viaggio di resilienza, forza e speranza, sono onorata di incarnarla e condividere con tutti voi la sua potente vicenda.