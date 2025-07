Superman, Will Reeve, figlio di Christopher, parla del suo cameo nel film: "Ho reso onore ai miei genitori"

News Cinema

Il figlio di Christopher Reeve, che non fa l'attore ma il giornalista, spiega perché ha detto sì a James Gunn quando il regista del nuovo Superman gli ha chiesto di fare un cameo.

Nel Superman di James Gunn c'è un piccolo spazio per una persona legata indirettamente al film del 1978 diretto da Richard Donner. Parliamo di Will Reeve, che è uno dei figli del compianto Christopher Reeve, che per noi sarà sempre l'unico e vero Superman, con tutto il rispetto per i bravissimi Henry Cavill e David Corenswet. Se non ce ne avesse dato informazione Variety, probabilmente non ce ne saremmo accorti, anche perché si tratta di un cameo, ma per Will questa partecipazione è un dono e un segno del cielo.

Will Reeve è nato nel 1992 - quindi dopo Superman II, III e IV - dal matrimonio fra papà Christopher e Dana Morosini. Per Reeve, che aveva già due figli, era il secondo matrimonio, e l'incidente che lo rese tetraplegico in seguito a una caduta da cavallo avvenne quando Will aveva solamente tre anni. A dodici anni il ragazzo si ritrovò orfano di padre e due anni dopo perse anche la madre, per questo è commovente che James Gunn gli abbia chiesto di far parte in qualche modo di Superman.

Will Reeve parla del suo cameo in Superman e di suo padre Christopher

Sul red carpet dell'anteprima hollywoodiana di Superman, Will Reeve ha parlato dunque del suo cameo in Superman, dicendo che, mentre andava da New York a Cleveland, dove avrebbe interpretato un reporter del giornale per cui lavora Clark Kent, suo padre potrebbe avergli mandato un segnale: "Il mio volo ha fatto un piccolo ritardo, non so cosa possa significare". Dopodiché, più pragmaticamente, Reeve junior ha aggiunto:

Sono molto determinato a vivere la mia vita, a prendere da solo le mie decisioni, sapendo che, se prendo la decisione giusta, renderò onore ai miei genitori, e credo di aver preso la decisione giusta a proposito del film, onorando così i miei genitori.

Sfortunatamente la famiglia di Will Reeve non lo ha accompagnato sul set:

La mia famiglia mi ha detto: "È fantastico. Mi sarebbe piaciuto venire". Il problema è che era un mercoledì e lavoravano tutti. Mi hanno detto: "Non riusciamo, ma cerca di fare un ottimo lavoro". Erano tutti contentissimi. Non siamo i guardiani di Superman. Nostro padre ha interpretato il ruolo in una maniera incredibilmente e culturalmente significativa, e da quel momento in poi nessuno lo ha dimenticato, ma ciò non significa che è l'unica persona che può interpretare Superman.

Infine il figlio di Christopher Reeve ha parlato del suo mestiere. Non fa l’attore ma il giornalista e lavora per NBC News:

Mi vedrete e capirete che non ho la stoffa dell'attore. Non soltanto adoro il mio lavoro per NBC News, ma lo trovo incredibilmente importante. Ciò non toglie che anche questo film sia importante, semplicemente serve uno scopo diverso. La mia grande passione è il mestiere che faccio. Inutile dire che, se qualcuno mi volesse per un cammeo, visto che sono membro del SAG, non sarebbe una cosa impossibile.

